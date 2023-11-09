أخبار مصرية

رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: حملتنا عابرة للأحزاب وجوهرها الشباب

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 02:32 مساءً - قال المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن حملتنا غير نمطية في أهدافها وسبل عملها، فهي قائمة على المشاركة الجماعية لكافة أطياف المجتمع، لأن مرشحنا لا نقدمه للمرة الأولى للشعب المصري.

أضاف رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفى، أن حملتنا مرنة في تشكيلها وهيكلها التنظيمي ومنفتحة على الجميع، كما أنها حملة تفاعلية تتجاوب مع الأحداث ومستجدات الأمر الواقع محليا وإقليميا.

شدد على أن الحملة جامعة لجميع المصريين عابرة للأحزاب والكيانات وجوهرها الشباب، وتتبنى سياسة الحوار والانفتاح على الجميع.

المستشار-محمود-فوزىالمستشار محمود فوزى

 

المستشار-محمود-فوزى،-رئيس-الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسىالمستشار محمود فوزى رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

 

جانب-من-الحملةالمؤتمر الصحفى للحملة

 

على-هامش-المؤتمر-الصحفى-اليومعلى هامش المؤتمر الصحفى

 

مؤتمر-الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسىمؤتمر-الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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