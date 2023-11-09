رئيس جامعة الأزهر يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب تايلاند

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 03:31 مساءً - في إطار عالمية الأزهر جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتأكيدًا على أن الأزهر الشريف كعبة العلم وقبلة العلماء من مختلف أنحاء العالم؛

شارك فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، في تكريم خريجي كليات جامعة الأزهر من تايلاند بحضور السفير عبد الرحمن موسى، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لشئون الوافدين، والسفير بوتابوران آيوتوكسان، سفير تايلاند بالقاهرة.

وخلال كلمته نقل رئيس الجامعة تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى أبنائه سفراء الأزهر من تايلاند، وأمانيه لهم بمستقبل أفضل بإذن الله.

وحث رئيس جامعة الأزهر الخريجين على طلب العلم والجد والاجتهاد في سبيل ذلك، وأن يكونوا خير سفراء لمؤسسة الوسطية والاعتدال في بلادهم، وأن يكونوا دائمًا وأبدًا رسل سلام في جميع أنحاء العالم.

وفي ختام الاحتفالية قام رئيس جامعة الأزهر بتكريم النماذج المتميزة من أبناء تايلاند، وحرص الخريجون على التقاط الصور التذكارية مع رئيس جامعة الأزهر.