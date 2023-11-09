نائب يمثن توجيه أموال الدعاية الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي لصالح غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 03:32 مساءً - ثمن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، توجيه المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لحملته الانتخابية بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، خلال المرحلة المقبلة نظرا للظرف الاستثنائى الذى تمر به المنطقة، ودعوة كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة، والتى كانت تنوى دعم الحملة أو التبرع لها بأموال، أن تقوم بالتبرع بتلك الأموال بها إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالى قطاع غزة، مؤكدا أن هذا الإجراء يعكس تقدير مرشحنا للأوضاع الراهنة وما تمر به المنطقة من تحديات.

وقال "عثمان"، إن الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسى تتحرك بأساليب غير نمطية، تتناسب مع المرشح عبد الفتاح السيسى، الذى سبق وأن طرح أفكاره وسياساته على الشعب المصرى، لافتا إلى أن الحملة تعاملت بقدر كبير من المرونة والتفاعل مع الأحداث ومستجدات الأمر الواقع محليا وإقليميا، مؤكدا أن الحملة الانتخابية حملة جامعة لجموع المصريين متبنية سياسة الانفتاح والحوار مع الجميع.

وأضاف عضو مجلس النواب، ـأن الحملة تطبق سياسة الأبواب المفتوحة من خلال التواصل مع كافة أطياف المجتمع المصرى، حيث استقبلت الحملة 203 جهة مختلفة تتضمن 50 حزبا سياسيا و20 نقابة عمالية ومهنية و36 جمعيات ومؤسسات مجتمع مدنى، و8 كيانات رياضية و49 كيانات شبابية و10 اتحادات، بالإضافة إلى 3 سفارات ووفود أجنبية وهم السفير الفلسطينى والسفير الفرنسى وسفير الاتحاد الأوروبى.

وأكد النائب أحمد عثمان، أنه يؤيد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات القادمة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، ولاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية والتنموية التى شهدتها البلاد فى عهده على مدار العشر سنوات الأخيرة، والتى أحدثت طفرة تنموية كبيرة فى مصر لتخطو خطوات ملموسة وكبيرة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مؤكدا أن الرئيس السيسى ورث تركة ثقيلة من العهود السابقة وكانت حالة مصر صعبة جدا عندما تولى الحكم ولكنه بالإرادة والعزيمة وتماسك الشعب المصرى واصطفافهم خلف دولتهم وخلف الرئيس السيسى قائد المسيرة التنموية استطاعت مصر التغلب على كثير من الأزمات والتحديات.