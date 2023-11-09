نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددًا من الفعاليات خلال شهر أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع محافظتى الأقصر وأسوان مشروعين للتدريب العملى المشترك على مجابهة الأزمات والمواقف الطارئة المحتمل حدوثها وذلك بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين، تضمنا الوقوف على الإمكانيات المتاحة والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها الفنية، وتنفيذ بيـــــان عملى لنجــــــدة هـــــــدف حيوى بواسطة عناصر التأمين لتوحيد المفاهيم بشأن أنسب أساليب مجابهة التهديدات والعدائيات المحتملة، كذلك تكريم عدد من أسر الشهداء من أبناء محافظتى الأقصر وأسوان.

وفى إطار نشر الوعى الثقافى والوطنى نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكري عددًا من الندوات التثقيفية بكل من مشيخة الأزهر وجامعات قناة السويس والقاهرة وأسوان والأقصر والزقازيق، تضمنت الندوات تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والمحاضرات ولقاءات التوعية تناولت التحديات التى تواجه الدولة المصرية والدور الذى تقوم به الدولة فى مختلف القطاعات بما يسهم في الإرتقاء بمستوى الوعى لدى شباب الجامعات، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم.

وفى ذات السياق نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى العديد من الزيارات للعاملين بالوزارات والهيئات المختلفة وطلبة الجامعات والمدارس شملت عدد من وحدات القوات المسلحة والمشروعات القومية والانتاجية المختلفة لمتابعة حجم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية فى مجالات التنمية الشاملة خلال الفترة الماضية.

كما قامت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بتنظيم عددًا من المعارض لذوى القدرات الخاصة بعدد من دور ونوادى وفنادق القوات المسلحة، والتى حظت بإقبال كبير من قبل الزائرين الذين أبدوا إعجابهم بما يتضمنه من معروضات وإبداعات وأشكال فنية حولتها

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