يمامة: صلاحيات رئيس الجمهورية تحتاج لإصلاح.. وأنا أستاذ قانون منذ 22 عاما

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 04:29 مساءً - قال المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن الإصلاح التشريعي يشمل في رؤيتنا الحاجة إلى إضافة نصوص تشريعية لمجلس الشيوخ ليمارس حقوقه السياسية، لأننا نرى أنه منزوع من حقوقه السياسية.

وأضاف يمامة، خلال مؤتمر صحفي بمقر الحزب لإعلان برنامجه الانتخابي في انتخابات رئاسة الجمهورية: أنا أستاذ قانون منذ 22 عاما، ولدي 25 مولفا في القانون، والإصلاحات التشريعية تشمل صلاحيات رئيس الجمهورية وما يتعلق بحماية الحقوق والحريات وضمان حرية القضاء، فالقضاء هو الحقوق والحريات.

وتابع: اختصاصات مجلس الشيوخ شكلية والبعض يفرح ويهلل بالحصانة لذلك نرى وجوب تعديل دستوري في أن يكون لمجلس الشيوخ ضرورية تسريعية، أسوة بمجلس النواب.

وفى سياق متفصل، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي منذ قليل، القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ورموزهم الانتخابية، وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلا من:عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز الشمس، عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز النخلة، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز السلم.