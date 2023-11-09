«كن مع الوطن».. الجالية المصرية بقطر تدشن حملة مواطن لدعم مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 04:30 مساءً - دشنت الجالية المصرية بدولة قطر “حملة مواطن لدعم مصر؛ وذلك تحت عنوان: “كن مع الوطن

وقال المستشار الدكتور أحمد صابر؛ منسق الحملة في قطر، إننا نهدف إلى توعية وحث المصريين في دولة قطر علي المشاركة والتصويت في كافة الاستحقاقات الدستورية؛ وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية المقبلة؛وكذلك حشد أبناء مصر من الأجيال الجديدة وتعريفهم بأهمية ممارسة حقوقهم الديمقراطية.

وأكد صابر على ضرورة دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي؛ في الانتخابات القادمة؛ وذلك إيمانا بقدرته على قيادة البلاد في تلك اللحظة الحرجة من تاريخ مصر والمنطقة بل والعالم أجمع.

وتابعمنسق الحملة في قطر: إن ما تم تحقيقه في ولايتي الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لم يتحقق على مدار عقود من عمر الوطن وهذا الذي يجعلنا مصرين على استمراره في سدة حكم مصر؛ التي تحتاج حكمة كبيرة وحنكة قديمة؛ وهو ما يتحقق خلال فترة ولايته.

ومن ناحيته أكد نصر مطر، منسق حملة مواطن لدعم مصر في الخارج؛ أن اختيار الحملة للمستشار الدكتور أحمد صابر؛ يأتي ضمن اختيارات الحملة لمنسقين على مستوى عال من الكفاء، مؤكدا قدرته على الإتيان بأفضل نتيجة في الحشد والدعم للدولة المصرية والمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.