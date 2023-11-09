نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف والمفتي يدعمان مواقف شيخ الأزهر تجاه القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، على رأس وفد من قيادات الوزارة، الإمام الأكبر الكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف؛ لتأكيد دعمهم لمواقف الإمام الأكبر تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد وزير الأوقاف عقب اللقاء على المواقف الثابتة للأزهر والأوقاف والإفتاء برفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم لتصفية قضيتهم، وأن سيناء خط أحمر، كما أكد على رفض كل الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة المتكررة على الشعب الفلسطيني، واستهداف النساء والأطفال والمدنيين العزل، وسياسة الحصار والتجويع، مناشدين المؤسسات الدولية والإنسانية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف مجازره في فلسطين بصفة عامة وغزة بصفة خاصة.

جاء ذلك بحضور د/ هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، ود/ محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ود/ أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، ود/ نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير.