نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة على خط "طنطا/ منوف/ القاهرة" والعكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة على خط طنطا/ منوف/ القاهرة.

وتقرر اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 10 / 11 / 2023 تشغيل قطار رقم 1191 القاهرة / طنطا بتركيب 6 عربات ثالثة مكيفة على أن يقوم من محطة القاهرة الساعة 03:50 عصرًا ويصل محطة طنطا الساعة 06:30 مساء.

واعتبارًا من يوم السبت الموافق 11 /11 /2023 يتم تشغيل قطار رقم 1190 طنطا / القاهرة يقوم من محطة طنطا الساعة 04:40 صباحًا ويصل محطة القاهرة الساعة 07:35 صباحًا بنفس التركيب الوارد به قطار 1191 لمحطة طنطا.

ويترتب على ذلك تعديل مواعيد بعض القطارات كالتالي طبقا للجداول المرفقة:

- قطار 529 (تحيا مصر) القاهرة/ منوف اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 10 / 11 / 2023 يقوم من القاهرة الساعة 11:10 مساء ويصل منوف الساعة 01:05 صباح اليوم التالي.

- قطار 551 (تحيا مصر) القاهرة/ منوف/ طنطا يقوم من القاهرة الساعة 03:00 عصرًا ويصل طنطا الساعة 06:10 مساء.

- قطار 535 (تحيا مصر) القاهرة / منوف / طنطا يقوم من القاهرة الساعة 05:15 صباحًا ويصل طنطا الساعة 08:45 صباحًا.

- قطار 512 (تحيا مصر) منوف/ القاهرة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 11 / 11 / 2023 يقوم من منوف الساعة 04:00 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 06:05 صباحًا.

- قطار 548 (تحيا مصر) طنطا/ منوف/ القاهرة يقوم من طنطا الساعة 02:35 مساء ويصل القاهرة الساعة 06:00 مساء.

- قطار 534 (تحيا مصر) طنطا/ منوف/ القاهرة يقوم من طنطا الساعة 05:10 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 08:45 صباحا.

- قطار 556 (تحيا مصر) طنطا/ منوف يقوم من طنطا الساعة 06:30 مساء ويصل منوف الساعة 07:40 مساء.

- قطار 550 (تحيا مصر) طنطا/ منوف/ القاهرة يقوم من طنطا الساعة 03:30 مساءًا ويصل القاهرة الساعة 06:55 مساء.

- قطار 554 (تحيا مصر) طنطا/ منوف/ القاهرة يقوم من طنطا الساعة 05:10 مساءًا ويصل القاهرة الساعة 08:30 مساء.

- قطار 524 (تحيا مصر) القناطر الخيرية/ القاهرة يقوم من القناطر الخيرية الساعة 03:10 مساء ويصل القاهرة الساعة 03:50 مساء.

- قطار 546 (تحيا مصر) طنطا / منوف يقوم من طنطا الساعة 12:50 ظهرا ويصل منوف الساعة 01:55 ظهرًا.

