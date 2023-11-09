نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: رفع ٥٠٠ حالة تعد للمقاهي بشارع المريوطية استجابة لشكاوى المواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع فيسبوك شكوى المواطنين من وجود مقاهي متعدية على نهر الطريق وأرصفة المشاة بوضع الكراسي والترابيزات مما يسبب إعاقة لحركة سير المشاة وغير ملتزمة بمواعيد الغلق وتحدث إزعاجا كبيرا بشارع المريوطية بين شارعي الهرم والملك فيصل نطاق حي الطالبية.

وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية ومدير شرطة المرافق بشن حملة مكبرة بالمنطقة محل الشكوي وإزالة كافة المخالفات والتعديات الخاصه بالمحال والمقاهي والكافيهات من الطريق العام مع المرور الدوري لعدم تكرار المخالفة.

وقد وجهت محافظة الجيزة حمله اسفرت عن رفع ومصادرة نحو ٥٠٠ حاله اشغال متنوعه شملت كراسي وترابيزات وشيشة من مقهي سلطنه والنهار وعدد ِ من المنشأت الأخري مع التنبيه بعدم تكرار المخالفة مجددا لتلاشي الغلق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

IMG-20231109-WA0030

IMG-20231109-WA0031

IMG-20231109-WA0026

IMG-20231109-WA0025

IMG-20231109-WA0027

IMG-20231109-WA0028

IMG-20231109-WA0024

IMG-20231109-WA0029

IMG-20231109-WA0022

IMG-20231109-WA0021