أخبار مصرية

”حملة السيسي” تدعو المصريين للمشاركة في الانتخابات

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 06:35 مساءً - دعا المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إلى المشاركة الواسعة في الاستحقاق الانتخابي.

وأكد «فوزي» خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أن المشاركة دليل قوي على حجم الاصطفاف الوطني للدفاع عن الوطن، ومقدراته وسط ما يحدث في المنطقة من أزمات.

 

لا مجال لطرح فكرة تأجيل الانتخابات

 

وقال: «ندعو الجميع للتواصل مع الحملة، نتجمع جميعًا تحت هذا الوطن الغالي، ونؤكد للجميع أن البلد مؤمنة في كافة حدودها، وهناك استقرار تام، ولا مجال لطرح فكرة تأجيل الانتخابات، وهذا أمر قاطع».

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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