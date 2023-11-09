”حملة السيسي” تدعو المصريين للمشاركة في الانتخابات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 06:35 مساءً - دعا المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إلى المشاركة الواسعة في الاستحقاق الانتخابي.

وأكد «فوزي» خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أن المشاركة دليل قوي على حجم الاصطفاف الوطني للدفاع عن الوطن، ومقدراته وسط ما يحدث في المنطقة من أزمات.

لا مجال لطرح فكرة تأجيل الانتخابات

وقال: «ندعو الجميع للتواصل مع الحملة، نتجمع جميعًا تحت هذا الوطن الغالي، ونؤكد للجميع أن البلد مؤمنة في كافة حدودها، وهناك استقرار تام، ولا مجال لطرح فكرة تأجيل الانتخابات، وهذا أمر قاطع».