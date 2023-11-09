وزير الآثار: السوق الألمانية مهمة للمقصد السياحي المصري

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 06:35 مساءً - توجّه أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في زيارة قصيرة للعاصمة الألمانية برلين، استهلها، اليوم، بلقاء مع جانا شيمكي «Jana Schimke» رئيس لجنة السياحة في البرلمان الألماني البوندستاج Bundestag، وأعضاء اللجنة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة، ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من ألمانيا الى مصر.

جاء ذلك عقب انتهاء مشاركته في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة، والتي أقيمت خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

أهمية السوق الألمانية لمصر

وخلال جلسة ثرية، جرى فيها تبادل المناقشات، أشار أحمد عيسي وزير السياحة والآثار إلى أن هذه تعد الزيارة الثانية له للعاصمة الألمانية «برلين» خلال عام، وهو ما يعكس أهمية السوق الألمانية بالنسبة للمقصد السياحي المصري باعتباره أحد أهم الأسواق السياحية المصدرة للحركة السياحة الوافدة إلى مصر، مستعرضًا مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق خلال الفترة الماضية، والمقاصد المفضلة للسائحين الألمان في مصر.

وحرص «عيسى» خلال اللقاء على إبراز المستجدات المهمة التي تشهدها صناعة السياحة في مصر مؤخرًا، لافتًا إلى الأداء الجيد للصناعة، والتحركات السريعة والدائمة والمستمرة للتواصل مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران للتعاون والمشاركة في الترويج للمقصد السياحي المصري وبث الثقة والطمأنة والتأكيد على جودة واستقرار المقصد السياحي المصري.

واطلع الوزير خلال الاجتماع على خطط الوزارة لتحقيق نمو حركة السياحة الوافدة لمصر، وكذلك مستهدفاتها من الصناعة في مصر حتى عام 2030 بصفة عامة وبالنسبة للسوق الألماني بصفة خاصة، مسلطا الضوء على محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر لتحقيق المستهدفات من خلال زيادة عدد مقاعد الطيران وعدد الغرف الفندقية بمصر، فضلاً عن حرص الوزارة على تحقيق التنمية المستدامة وفقاً للمعايير الدولية، موضحاً أن السائحين في مصر يستطيعون أن يستمتعوا بمقاصدها السياحية المتنوعة والتي تمنح تجربة متميزة للسائح مقابل البرنامج السياحي الذي يشتريه.

واستعرض الوزير جهود الدولة المصرية وإنجازاتها في النهوض والتطور الكبير في البنية التحتية في مصر حيث شهدت تحسين في شبكة الطرق والمواصلات والمطارات والسكك الحديدية الجديدة وتشغيل مطارات جديدة بما ينعكس إيجابيا على قطاع السياحة بها وسهولة انتقال السائحين، ويفتح آفاقاً جديدة لتنمية منتج التجربة السياحية المتعددة من خلال الربط بين المدن والمقاصد السياحية المختلفة بها.

كما تحدث الوزير عن المنتجات السياحية الجديدة مثل منتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد الذي يجعل مدينة القاهرة مقصدًا سياحيا قائما بذاته، مشيرًا إلى الافتتاحات الأثرية الجديدة وأهمها المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه قريبا