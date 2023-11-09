رئيس حزب مصر أكتوبر تشيد بتوجيه أموال دعاية المرشح عبد الفتاح السيسى لصالح غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 06:36 مساءً - أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، إعلان حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بأنه وفقا لتوجيهات الرئيس تم تسخير كافة الإمكانيات والجهود، وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحملة الرسمية إلى حدودها الدنيا دعما لأشقائنا فى فلسطين، قائلة:" هذا الموقف ليس بجديد على القيادة السياسية".

وأضافت مديح، فى بيان لها، أن توجيهات الرئيس السيسى ودعوته للأحزاب والمؤسسات المؤيدة والداعمة له بالتبرع بأموال الدعاية الانتخابية لدعم أهالى قطاع غزة يعكس إنسانية الرئيس وتأكيده المستمر على دعم الأشقاء الفلسطينيين، موضحة أن هذه الدعوة تؤكد على وجود شعور وطنى بما يعانيه الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلى الغاشم.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن توجيه الرئيس السيسى بتخفيض أوجه الدعاية وتقليلها إلى الحدود الدنيا وتوجيه تبرعات المصريين لصالح حملته الانتخابية لصالح المساعدات الإنسانية لغزة يؤكد أن القضية الفلسطينية على رأس أولوياته باعتبارها قضية العرب الأولى وقضية القضايا، مؤكدة أن منذ اليوم الأول لإندلاع الحرب فى غزة والرئيس السيسى يبذل جهودا حثيثة من أجل وقف إطلاق النار لحماية المدنيين.

وثمنت مديح، الجهود التى تقوم بها الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، حيث أنها تنتهج سياسة الباب المفتوح حيث عقدت 75 لقاء منهم 3 زيارات خارجية والتقت بـ203 جهات من مختلف الفئات، فهى حملة جامعة تشمل جموع الشعب المصرى بمختلف فئاته، مشيرة إلى أن الحملة تتعامل مع الأحداث الجارية سواء محليا أو إقليميا بقدر كبير من المرونة.