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تحالف الأحزاب المصرية يطلق أول مؤتمر لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى بسوهاج.. صور

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 06:36 مساءً - نظم تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، برئاسة النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام التحالف، مؤتمرا جماهيريًا حاشدًا، لدعم فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى انتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك مع انطلاق الدعاية الانتخابية للسباق الرئاسى وفقا لإعلان الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة.

 

وكان فى مقدمة المشاركين بالمؤتمر، النائب تيسير مطر، أمين عام التحالف، والمستشار رضا أبو حجى رئيس حزب المستقبل، وحسين أبو العطا رئيس حزب المصريين، والكاتب الصحفى طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، ولفيف من جميع قيادات الحزب والتحالف.

 

وتضمن عرض إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى ويشهد أيضا تفويضا من أهالى الصعيد للرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أمن مصر القومي.

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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