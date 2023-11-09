المرشح الرئاسي عبد السند يمامه يعقد مؤتمر جماهيرى غداً في المنصورة للإعلان عن برنامجه الانتخابى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 06:36 مساءً -

يعقد المرشح الرئاسي، الدكتور عبد السند يمامه، رئيس حزب الوفد، مؤتمراً جماهيرياً غداً الجمعه، بقرية ميت فارس، مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

ومن المقرر أن يعلن يمامه خلال المؤتمر الذى ينظمه النائب طارق عبد العزيز، برنامجه الانتخابى.

وعقد يمامه مؤتمراً صحيفاً اليوم، قال خلاله إن البرنامج الانتخابي يستهدف إصلاحات اقتصادية هامة، تضم السياسيات النقدية المتعلقة بارتفاع سعر الفائدة داخل البنوك، قائلا:" أسعار الفائدة ما هو إلا خراب بسهم في انكماش الاستثمار والتأثير المدمر على الاقتصاد الوطني".

كما انتقد المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد، خلال المؤتمر الصحفي بمقر الحزب اليوم الخميس، إن هناك أزمة تسمى بـ" الصناديق الخاصة "، مؤكدا أن البرنامج الانتخابي يستهدف ضم كافة الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة، لافتا أنه لم يتم إدراجها بالموازنة، موضحاً أن البرنامج يشمل منع كافة مظاهر البذخ والمؤتمرات والمكافآت التى لا جدوى منها، قائلا:" هناك مؤتمرات ينفق عليها مئات الملايين، وهناك أجور تصل إلى 12 مليون وأكثر سنويا لبعض الوظائف الهامة .