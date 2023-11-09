عاجل - بيان لوزراء الخارجية العرب بشأن الأحداث في قطاع غزة: الدعوة لمفاوضات برعاية دولية

أحمد جودة - القاهرة - بيان لوزراء الخارجية العرب بشأن الأحداث في قطاع غزة: الدعوة لمفاوضات برعاية دولية

أدان بيان الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب، العدوان الإسرائيلي على غزة ورفض إعادة احتلال القطاع.

ورفض البيان، أي ترتيبات دولية بعد انتهاء الحرب على غزة تستبعد حكم السلطة الفلسطينية، كما دعا لوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس.

وأشار البيان إلى السماح بتدفق المساعدات الإغاثية والوقود إلى غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، والتمسك بحل الدولتين والدعوة فورا لمفاوضات فلسطينية إسرائيلية برعاية دولية، مع رفض محاولات توسيع نطاق الصراع والحرب الحالية لتشمل أطرافا ودولا عربية أخرى.