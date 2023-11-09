نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنظيم جلسات تفاعلية ورياضية بأنشطة أندية السكان بمراكز شباب الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة - الادارة العامة لتمكين الشباب مجموعة من الجلسات التفاعلية والرياضية تناقش بعض القضايا السكانية (العنف القائم على النوع وزواج الاطفال) بمراكز شباب الحوامدية التابع لإدارة شباب الحوامدية، البراجيل التابع لإدارة شباب أوسيم، الكونيسة التابع لإدارة شباب العمرانية وأولاد علام التابع لإدارة شباب الدقي.

وذلك فى اطار تنفيذ وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة إتجاه لأنشطة أندية السكان بمحافظة الجيزة.

وتهدف الجلسات إلى التوعية بمثل هذه القضايا التى تعتبر أفكار متوارثة عن الأجداد أو كعرف سائد والعمل على مناهضتها وخلق جيل واعي على معرفة علمية صحيحة.

وتنفذ الجلسات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، توجيهات منال جمال وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة -مدير المديرية، وإشراف عادل فهمى وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتورة شيماء سمير مدير إدارة تمكين الشباب بالتعاون مع مديرى المراكز ومسئولى أنشطة السكان بمراكز اندية السكان.

وقام بتدريب الجلسات مدربين معتمدين من صندوق الامم المتحدة للسكان ووزارة الشباب والرياضة ومؤسسة اتجاه.

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