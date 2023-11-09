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أحمد جودة - القاهرة - تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم في مصر حيث شهدت أسعار الذهب أمس استقرارًا في نهاية المعاملات اليومية وتراجعت أسعار الذهب اليوم أكثر من 100 جنية في الجرام الواحد.

وتتابع بوابة دوت الخليج الإلكترونية الآن من خلال الفقرات التالية أسعار الذهب اليوم في محافظة الدقهلية خاصة سعر الجرام من عيار 21 لانة أكثر الأعيرة استهلاكًا في الأسواق المحلية المصرية ويأتي ذلك في ضوء الخدمات التي تعمل البوابة على توافرها بشكل مستمر لكل متابعيها:

سعر الذهب في محافظة الدقهلية:

سعر الجرام من عيار 24: بلغ سعر الجرام من عيار 24 نحو2937.

سعر الجرام من عيار 21:وصل سعر الجرام من عيار 21 نحو2570 جنيه.

سعر الجرام من عيار 18: استقر سعر الجرام من عيار 18 عند2203 جنيه.

سعر الجرام من عيار 14: وقف سعر الجرام من عيار 14 عند1713 جنيه.

سعر الجرام من عيار 10: شهد سعر الجرام من عيار 10 نحو1224 جنيه.

سعر الأوقية الذهبية: استقرت الأونصة في ختام المعاملات على91345 جنيه،

سعر الجنية الذهب: وصل سعر الجنية الذهب إلى20560 جنيه.

تأتي هذه الأسعار في ختام المعاملات اليومية في الأسواق المحلية بمحافظة الدقهلية،وتختلف المصنعية من مكان لأحر ويرجع ذلك للشركات المصنعة.

أسعار الذهب اليوم.. مفاجآت وبشرى سارة بشأن سعر الذهب الآن في محافظة الدقهلية

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تابع العوامل التى تؤثر على سعر الذهب في مصر:

الاقتصاد: تتأثر كافة الأسعار في البلاد بإقتصادالدولة والإقتصاد العالمي ويترابط سعر الذهب في مصر بأسعار الذهب في بورصة الذهب العالمية.

الدولار: يؤثر الدولار الأمريكي بشكل كبير على سعر الذهب في مصر وذلك لوجود علاقة كتطابقة بين الدولار والذهب في مصر.

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العرض والطلب: تؤثر عملية العرض والطلب بشكل كبير على أسعار المنتجات بالأسواق وليس فقط أسعار الذهب فكلما زاد الطلب على شيئ مغين كلما ارتفع سعرة، وكلما انخفض الطلب على منتج معين انخفض سعرة بالأسواق وذلك لتوافرة بقوه لذى التجار.