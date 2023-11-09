نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الذهب اليوم.. ماذا يحدث الآن في سعر الذهب بمحافظة الشرقية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسعار الذهب، سعر الذهب اليوم، سعر الذهب بمحافظة الشرقية، كلمات يزداد بها معدلات البحث في يومنا هذا وذلك لرغبة المواطنين في استمرار عمليات البحث ومتابعة الأسعار التي شهدت اليوم تراجع عن أسعار أمس المستقرة.

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ما تريد معرفتة من تطورات في أسعار الذهب اليوم بمحافظة الشرقية والعوامل التي تؤثر على سعر الذهب الأسواق المحلية والعالمية.

أسعار الذهب اليوم بمحافظة الشرقية:

وترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال النقاط التالية، أسعار الذهب اليوم من جميع الأعيرة كالتالي:

سعر الجرام من عيار 24: بلغ سعر الجرام من عيار 24 نحو2937 "دون مصنعية".

سعر الجرام من عيار 21: وصل سعر الجرام من عيار 21 نحو2570 جنيه "دون مصنعية".

سعر الجرام من عيار 18: شهد سعر الجرام من عيار 18 عند2203 جنيه "دون مصنعية".

سعر الجرام من عيار 14: وصل سعر الجرام من عيار 14 عند1713 جنيه "دون مصنعية".

سعر الجرام من عيار 10: بلغ سعر الجرام من عيار 10 نحو1224 جنيه "دون مصنعية".

سعر الأوقية الذهبية: وصلت الأوقية في ختام المعاملات على91345 جنيه "دون مصنعية".

سعر الجنية الذهب: سعر الجنية الذهب إلى20560 جنيه "دون مصنعية".

جاءت تلك الأسعار في ختام المعاملات اليومية بمحافظة الشرقية، وذلك مع تغيير المصنعية من مكان لأخر.

أسعار الذهب اليوم.. ماذا يحدث الآن في سعر الذهب بمحافظة الشرقية؟

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تابع العوامل التى تؤثر على سعر الذهب في مصر:

الاقتصاد: يؤثر الاقتصاد على سعر الذهب حسب سعر الذهب ببورصة الذهب العالمية.

الدولار: يوجدعلاقة مترابطة بين سعر الذهب والدولار الأمريكي فكلما ارتفع سعر الدولار ارتفع سعر الذهب في مصر.

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العرض والطلب: العرض والطلب من العوامل التي تؤثر بشكل ضخم على أسعار كافة المنتجات فكلما زاد الطلب ارتفع السعر والعكس صحيح.