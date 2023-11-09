نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفد من حماس يصل القاهرة ويلتقي رئيس المخابرات العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل إلى القاهرة ظهر اليوم الخميس، وفد من حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة.

والتقى وفد الحركة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة وتم التباحث بشأن الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.

وضم وفد الحركة كل من خالد مشعل وخليل الحية، كما تم التباحث بشأن الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حسب المركز الوطني الفلسطيني.

ويأتي ذلك ضمن الجهود المصرية لدعم وقف إطلاق النار في غزة والوصول إلى هدنة إنسانية.