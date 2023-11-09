نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الذهب اليوم.. رحلة هبوط وصعود سعر الذهب الآن في محافظة المنوفية (تحديث جديد مباشـر) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتابع العديد من المواطنين بشكل دائم ومستمر اسعار الذهب في لأسواق المحلية والأسواق العالمية، وذلك من خلال متابعات البورصة العالمية للذهب ومتابعة حال الأسعار من خلال موقع البحث العالمي "جوجل"،ومواقع التواصل الأجتماعي.

وتراجع سعر الذهب اليوم بختام المعاملات اليومية بالأسواق المحلية، وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال النقاط التالية أسعار الذهب اليوم بالأسواق في محافظة المنوفية.

أسعار الذهب الآن بمحافظة المنوفية:

وتعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال النقاط التالية، أسعار الذهب اليوم بختام المعاملات اليومية من جميع الأعيرة:

سعر الجرام من عيار 24: شهد سعر الجرام من عيار 24 نحو2937 "دون مصنعية".

سعر الجرام من عيار 21: بلغ سعر الجرام من عيار 21 نحو2570 جنيه "دون مصنعية".

سعر الجرام من عيار 18: وصل سعر الجرام من عيار 18 عند2203 جنيه "دون مصنعية".

سعر الجرام من عيار 14: وقف سعر الجرام من عيار 14 عند1713 جنيه "دون مصنعية".

سعر الجرام من عيار 10: وصل سعر الجرام من عيار 10 نحو1224 جنيه "دون مصنعية".

سعر الأوقية الذهبية: تجاوزت الأوقية في ختام المعاملات على91345 جنيه "دون مصنعية".

سعر الجنية الذهب: شهد سعر الجنية الذهب إلى20560 جنيه "دون مصنعية".

تأتي الأسعار في ختام المعاملات اليومية بمحافظة المنوفية مع مراعاة اختلاف المصنعية من مكان لأخر.

أسعار الذهب اليوم.. رحلة هبوط وصعود سعر الذهب الآن في محافظة المنوفية (تحديث جديد مباشـر)

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ما هي العوامل التى تؤثر على سعر الذهب في مصر:

سعر الدولار: يترابط سعر الدولار الأمريكي بسعر جرام الذهب في الأسواق المحلية وكلما ارتفع سعر الدولار ارتفع سعر الذهب ويرجه ذلك حسب سعر بورصة الذهب العالمية واستيراد المواد الخام من الخارج.

الإقتصاد: يتأثر سعر الذهب في الأسواق حسب سعر الذهب ببورصة الذهب العالمية والأقتصاد العالمي والمحلي.

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العرض والطلب: عملية العرض والطلب لها دور كبير في ارتفاع وانخفاض الأسعار فكلما زاد الطلب زاد السعر والعكس صحيح.