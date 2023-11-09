نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الذهب اليوم في محافظة قنا.. المعدن الأصفر ينتفض من جديد "الحق اشتري واعرف سعر الذهب الآن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسعار الذهب، سعر الذهب اليوم، سعر الذهب اليوم، يبحث العديد من المواطنين من خلال محرك البحث العالمي جوجل عن أسعار الذهب اليوم بختام المعاملات اليومية، حيث تراجع سعر الذهب اليوم بشكل كبير عن استقرار أسعارة أمس.

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال النقاط التالية كل ما تريد معرفتة من أرتفاع أو انخفاض لأسعار الذهب اليوم.

أسعار الذهب اليوم بمحافظة الشرقية:

وترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال النقاط التالية، أسعار الذهب اليوم من جميع الأعيرة كالتالي:

سعر الجرام من عيار 24: شهد سعر الجرام من عيار 24 نحو2937 "دون مصنعية".

سعر الجرام من عيار 21: بلغ سعر الجرام من عيار 21 نحو2570 جنيه "دون مصنعية".

سعر الجرام من عيار 18: بلغ سعر الجرام من عيار 18 عند2203 جنيه "دون مصنعية".

سعر الجرام من عيار 14: تجاوز سعر الجرام من عيار 14 عند1713 جنيه "دون مصنعية".

سعر الجرام من عيار 10: شهد سعر الجرام من عيار 10 نحو1224 جنيه "دون مصنعية".

سعر الأوقية الذهبية: وصل سعر الأوقية في ختام المعاملات على91345 جنيه "دون مصنعية".

سعر الجنية الذهب: تجاوز الجنية الذهب إلى20560 جنيه "دون مصنعية".

أسعار الذهب ختام المعاملات اليومية بمحافظة قنا،ويتغير سعر الذهب في كل مكان حسب مصنعية المكان.

أسعار الذهب اليوم في محافظة قنا.. المعدن الأصفر ينتفض من جديد "الحق اشتري واعرف سعر الذهب الآن"

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تعرف على العوامل التى تؤثر على سعر الذهب في مصر:

العرض والطلب: تؤثر عملية العرض والطلب بشكل كبير علة أسعار المنتجات ويرجع ذلك لزيادة الطلب على السلعه من انخفاض الطلب.

سعر الدولار الأمريكي: يتحكم سعر الدولار الأمريكي بسعر الذهب في مصر لوجود علاقة مترابطة بين الدولار والذهب فكلما ارتفع سعره ارتفع معه سعر الذهب.

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الاقتصاد: يؤثر الاقتصاد العالمي على كافة أسعار السلع بالأسواق المحلية والعالمية.