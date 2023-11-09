الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تعلن تضامنها الكامل مع الاشقاء الفلسطينيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 07:34 مساءً - أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، تضامنها الكامل مع الاشقاء الفلسطينيين.





وقالت الحملة إنه في ظل الأحداث الجارية في فلسطين، نعلن تضامنا الكامل مع أشقائنا الفلسطينيين، وبناءً على رغبة مرشحنا الرئاسي عبد الفتاح السيسي، فقد قررت الحملة الرسمية، تسخير كافة الإمكانيات والجهود لخدمة القضية الفلسطينية، وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحملة الرسمية لتكثيف المساعدات المقدمة لإغاثة أهالي قطاع غزة.

وأكدت الحملة أن هذا القرار ينبع من واجبنا الإنساني والأخلاقي تجاه إخوتنا الفلسطينيين، فهم يعيشون تحت ظروف قاسية ومأساوية. ونحن نؤمن بأن التضامن العربي يمكن أن يكون السبيل لتخفيف معاناتهم وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.