حملة فريد زهران: القضية الفلسطينية همنا وأمن مصر الاستراتيجي متعلق بها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 07:34 مساءً - قالت النائبة أميرة صابر المتحدثة باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إننا أعلننا ترشحنا للانتخابات الرئاسية في ظرف مغاير لما يحدث الآن، وأضافت: "منذ يوم السابع من أكتوبر وحتي الٱن يتجلي لنا كيف يدار العالم بمعايير مزدوجة، وكيف يغض الطرف عن جرائم إبادة جماعية"، مشددة على أن هم القضية الفلسطينية همنا وأمن مصر الاستراتيجي متعلق بها.

وأوضحت صابر خلال كلمتها بمؤتمر صحفى اليوم لإعلان البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران، أنه قد طغي على ظروف الحملة بأكملها ما بعد 7 أكتوبر، وما بعد هذا التاريخ الفارق الذى سيغير مصائر عدد كبير من الشعوب.

وتابعت:" فقدنا الكثير من الحماسة والشغف لأن الحزن يخيم على الجميع، لكن لدينا أيضا معركة ديمقراطية هامة وهي الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي قررنا خوضها استمرارا لموقفنا في بناء فضاء ديمقراطي حقيقي، ومحاولة إيجاد قنوات سياسية جادة.