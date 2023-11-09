إطلاق سراح والد لويس دياز قبل دقائق من مباراة ليفربول فى الدورى الأوروبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 07:34 مساءً - أعلنت وسائل إعلام كولومبية، أن مختطفى والد لويس دياز لاعب ليفربول ومنتخب كولومبيا تم إطلاق سراحه اليوم، الخميس، بعد 12 يوما من اختطافه، وذلك قبل دقائق من انطلاق مباراة ليفربول مساء اليوم في الدورى الأوروبى.

وكان جيش التحرير الوطني بكولومبيا قد أعلن مسئوليته عن اختطاف والد لويس دياز نجم ليفربول الإنجليزي، وتم اختطافه من قبل رجال مسلحين على دراجات نارية، وتم إطلاق سراح مارولاندا بعد بضع ساعات، لكن لويس مانويل ظل مفقودا منذ ذلك الحين، مع مخاوف من احتمال تهريبه عبر الحدود إلى فنزويلا.

تولوز ضد ليفربول

ويستعد ليفربول لمواجهة تولوز الفرنسي مساء اليوم، ضمن مرحلة مجموعات الدورى الأوروبى.

قصة اختطاف والد لويس دياز

وقبل أيام، أصدر الدولي الكولومبي لويس دياز جناح فريق ليفربول يبانا عاطفيا جديدا لمختطفي والده من أجل إطلاق سراحه فى أسرع وقت، بينما ردت الجهة الخاطفة وأكدت أنها ستحرر الرهينة بمجرد الحصول على ضمانات أمنية.

ونشر لويس دياز بيانا عبر حسابه الشخصي على تويتر جاء على النحو التالي: "لا أتحدث معكم عن كرة القدم الآن، أتحدث معكم بصفتي لويس دياز، ابن لويس مانويل دياز، إنه والدي، عامل كادح، وهو ركيزتنا في الأسرة وقد تم اختطافه".

وأضاف، "أطلب من جيش التحرير الوطني الإفراج الفوري عن والدي، وأطلب من المنظمات الدولية التوسط من أجل إطلاق سراحه، فى كل ثانية، وفى كل دقيقة، يزداد عذابنا، أنا وأمي وإخوتي يائسون ولا توجد كلمات لوصف ما نشعر به. ولن تنتهي هذه المعاناة إلا عندما يعود إلى المنزل.

وواصل، "وأرجو منكم إطلاق سراحه فورا، احتراما لنزاهته وإنهاء هذا الانتظار المؤلم في أسرع وقت ممكن، باسم الحب والرحمة، نطلب منكم السماح لنا باستعادته".

جيش التحرير الوطني يرد على لويس دياز

ورد جيش التحرير الوطني فى بيان أرسله لموقع سيمانا الكولومبي وجاء على النحو التالي، "في 2 نوفمبر، أبلغنا الحكومة الكولومبية بقرار إطلاق سراح لويس مانويل دياز، والد اللاعب لويس دياز، ومنذ ذلك التاريخ، بدأنا عملية إنجاز ذلك في أسرع وقت ممكن. ونحن نبذل الجهود لتجنب وقوع حوادث مع القوات الحكومية".

وأضاف "المنطقة مليئة بقوات الأمن، التى تحلق جويا، وتمشط الأرض، وتقدم مكافآت كجزء من عملية بحث مكثفة، هذا الوضع لا يسمح بتنفيذ خطة الإفراج بسرعة وأمان، حتى لا يتعرض لويس مانويل دياز للخطر".

وتابع، "إذا استمرت العمليات فى المنطقة، فإنها ستؤخر عملية إطلاق سراحه وتزيد المخاطر، نحن نتفهم معاناة عائلة دياز، ونقول لها إننا سنفي بوعدنا بإطلاق سراحه من جانب واحد، بمجرد حصولنا على ضمانات أمنية لعملية إطلاق السراح."