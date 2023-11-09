جيش الاحتلال: لا وقف لإطلاق النار بغزة وإنما فترات توقف تكتيكية لأسباب إنسانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 07:34 مساءً - أعلن جيش الاحتلال، أنه لا وقف لإطلاق النار فى غزة وإنما فترات توقف تكتيكية لأسباب إنسانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلى، أن الحملة العسكرية فى غزة تحقق المرجو منها فيما يبدو.

وفى وقت سابق أدان بيان الاجتماع التحضيرى لوزراء الخارجية العرب، العدوان الإسرائيلى على غزة ورفض إعادة احتلال القطاع، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

ورفض البيان، أى ترتيبات دولية بعد انتهاء الحرب على غزة تستبعد حكم السلطة الفلسطينية، كما دعا لوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس.

وأشار البيان إلى السماح بتدفق المساعدات الإغاثية والوقود إلى غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، والتمسك بحل الدولتين والدعوة فورا لمفاوضات فلسطينية إسرائيلية برعاية دولية، مع رفض محاولات توسيع نطاق الصراع والحرب الحالية لتشمل أطرافا ودولا عربية أخرى.