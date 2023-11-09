نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل مواعيد 8 قطارات بالسكة الحديد بداية من الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل مواعيد بعض القطارات على عدد من الخطوط الخاصة بها اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر 2023.

مواعيد قطارات السكة الحديد

أوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن المواعيد التي ستبدأ من غد الجمعة ستكون كما يلي:

1- قطار 529 (تحيا مصر) القاهرة/ منوف اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 10 / 11 / 2023 يقوم من القاهرة الساعة 11:10 مساء ويصل منوف الساعة 01:05 صباح اليوم التالي.

2- قطار 551 (تحيا مصر) القاهرة/ منوف/ طنطا يقوم من القاهرة الساعة 03:00 عصرًا ويصل طنطا الساعة 06:10 مساء.

3- قطار 535 (تحيا مصر) القاهرة / منوف / طنطا يقوم من القاهرة الساعة 05:15 صباحًا ويصل طنطا الساعة 08:45 صباحًا.

4- قطار 512 (تحيا مصر) منوف/ القاهرة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 11 / 11 / 2023 يقوم من منوف الساعة 04:00 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 06:05 صباحًا.

5- قطار 548 (تحيا مصر) طنطا/ منوف/ القاهرة يقوم من طنطا الساعة 02:35 مساء ويصل القاهرة الساعة 06:00 مساء.

6- قطار 534 (تحيا مصر) طنطا/ منوف/ القاهرة يقوم من طنطا الساعة 05:10 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 08:45 صباحا.

7- قطار 556 (تحيا مصر) طنطا/ منوف يقوم من طنطا الساعة 06:30 مساء ويصل منوف الساعة 07:40 مساء.

8- قطار 550 (تحيا مصر) طنطا/ منوف/ القاهرة يقوم من طنطا الساعة 03:30 مساءً ويصل القاهرة الساعة 06:55 مساء.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها لا تدخر جهدا في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب علو مختلف الخطوط والقطارات التابعة لها.