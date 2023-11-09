أخبار مصرية

عبور 695 شخصا و22 مصاب ومرافق من الجانب الفلسطينى للمصرى عبر معبر رفح

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 08:32 مساءً - أفادت بيانات حركة العبور بمعبر رفح اليوم الخميس، إنه وصل للجانب المصرى قادمين من قطاع غزة 695 من مزدوجى الجنسية، كما نقل بواسطة سيارات الإسعاف 12 جريحا برفقتهم 10 مرافقين.

 

ونقل حالة مصاب لمستشفى العريش العام، و9 حالات لمستشفى ابوخليفة بالاسماعيلية، وحالة لمستشفى آل نهيان بالقاهرة، وحالة لمستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

 

وكانت أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل، بتواصل استقبال المصابين من قطاع غزة بالمستشفيات المصرية، مشيرة إلى الانتشار المكثف لسيارات الإسعاف أمام معبر رفح.

 

وأضافت القناة، أنه يجرى تجهيز 30 شاحنة مساعدات جديدة تمهيدا لدخولها قطاع غزة.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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