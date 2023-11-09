الصحة: توقيع الكشف الطبي على 121 طفلا من بين 710 مصابا فلسطينيا في احداث غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 09:32 مساءً -

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان،أنه تم توقيع الكشف الطبى على كافة الحالات للأشقاء الفلسطينيي المصابين في أحداث غزة ، وذلك حسب تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أوجه الدعم الصحى للأشقاء فى قطاع غزة، وتلقي رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجده بمعبر رفح أو داخل المستشفيات .

وقد بلغ عددالمصابين الذين تم الكشف عليهم 12 مصابا ، بالإضافة لتوقيع الكشف الطبي عفلى 699 من رعايا الدول الأجنبية بينهم 121 طفلا ، تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف .

وأكد «عبدالغفار» استمرار العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة، ، وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة للمصابين ، مشيرا إلى متابعة وزير الصحة والسكان، المستمرة لمستجدات الموقف أولا بأول، من خلال غرفة إدارة الأزمة بالوزارة.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث فى قطاع غزة، والتى تتضمن جهوزية مستشفيات الإحالة، وتوافر الطواقم الطبية المدربة، بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.