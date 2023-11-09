وزير الدفاع الإسرائيلى: لن نتوقف عن محاولة استعادة المحتجزين فى قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 09:32 مساءً - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت، أنّ كل القوات الإسرائيلية تعمل في قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، مواصلا: "نحرز تقدما في تنفيذ مهامنا خلال الحرب بقطاع غزة".

وأضاف: "لن نتوقف عن استعادة المحتجزين في قطاع غزة، كما أن آلاف الجنود من قوات الاحتياط تعمل في غزة لتحقيق النصر".

وفى وقت سابق، أدان بيان الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب، العدوان الإسرائيلي على غزة ورفض إعادة احتلال القطاع، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

ورفض البيان، أي ترتيبات دولية بعد انتهاء الحرب على غزة تستبعد حكم السلطة الفلسطينية، كما دعا لوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس.

وأشار البيان إلى السماح بتدفق المساعدات الإغاثية والوقود إلى غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، والتمسك بحل الدولتين والدعوة فورا لمفاوضات فلسطينية إسرائيلية برعاية دولية، مع رفض محاولات توسيع نطاق الصراع والحرب الحالية لتشمل أطرافا ودولا عربية أخرى.