كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان تكرم السفير مصطفى الشربيني (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - كرمت كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، اليوم الخميس، السفير مصطفي الشربيني وعدد من القيادات علي هامش الملتقى العلمي السنوي الثالث عشر الذي تنظمه، تحت رعاية الدكتور السيد إبراهيم قنديل، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور خالد عبد الغفار القاضي، عميد الكلية، وذلك تحت عنوان "دور الجامعات المصرية والمراكز البحثية في دعم وتنمية محافظات صعيد مصر وسيناء".

وأعرب الشربيني عن سعادته وتقديره عن التكريم ولحضوره فعاليات الملتقى العلمي السنوي ال تنظمه كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، مؤكدا على أهمية هذه الفعاليات في الوقت الراهن في ظل التنمية التي تهشدها البلاد.

من جانبه أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أهمية هذا اللقاء لبحث سبل دعم التنمية الشاملة في صعيد مصر وسيناء، مشيرا إلى النهضة التنموية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة بمختلف المجالات.

وقال إننا في جامعة حلوان نلتزم بالمضي قدمًا نحو مزيد من التطوير والارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي، انطلاقًا من إيماننا بأهمية دور الجامعات كرافد أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030".

وفي كلمة الدكتور خالد القاضي، تتناول دور الجامعات في دعم الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، والصناعة والمشروعات الصغيرة، ومشروعات التحول الأخضر، إلى جانب مشروعات الرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى اننا نأمل أن يخرج الملتقى بتوصيات هامة وآليات لتفعيلها أمام القيادة السياسية تؤخذ بعين الاعتبار في تنفيد خطة التنمية الشاملة 2023-2030.

وقال في الكلمة الافتتاحية السفير مصطفي الشربيني رئيس مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الانساني المراقب بالامم المتحدة للتغيرات المناخية، أنه ينبغي أن تكون الاستثمارات الجديدة كلها خضراء حتي نستطيع المنافسة في الأسواق العالمية باستخدام الطاقة المتجددة في كافة المشروعات التنموية وقد القي أيضا محاضرة أيضا للطلاب بخصوص الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول نحو الاقتصاد الاخضر منخفض الكربون.

وقد حضر فعاليات الافتتاح كل من اللواء أركان حرب شريف صالح، رئيس جهاز تنمية الصعيد، اللواء أركان حرب أيمن الديب، رئيس جهاز الخدمة الوطنية، اللواء محمد رفعت قمصان، مساعد وزير الداخلية. ومستشار رئيس الوزراء للجنة الوطنية للانتخابات الأسبق، السفير مصطفى الشربيني رئيس مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني المراقب بالأمم المتحدة، الدكتور غنيم محمد غنيم نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، الدكتور رشاد عبد اللطيف نائب رئيس جامعة حلوان السابق، المهندس محمد سلامة أمين شباب القبائل العربية ممثل شمال سيناء، وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء الهيئات والمؤسسات ذات الصلة، في إشارة إلى أهمية دور الجامعات في دعم جهود التنمية الشاملة بمصر.