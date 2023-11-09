درجات الحرارة غدا الجمعة 10 نوفمبر 2023

أحمد جودة - القاهرة - درجات الحرارة في مصر

يسود غدًا الجمعة وفق هيئة الأرصاد الجوية المصرية طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، ويكون الطقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يكون الطقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 10 نوفمبر 2023

المدن العظمى الصغرى القاهرة 28 21 العاصمة الإدارية 29 20 6 أكتوبر 29 20 بنها 28 21 دمنهور 27 19 وادي النطرون 27 19 كفر الشيخ 28 19 المنصورة 27 19 الزقازيق 28 20 شبين الكوم 29 21 طنطا 28 20 دمياط 27 20 بورسعيد 30 19 الإسماعيلية 30 19 السويس 30 19 العريش 28 17 رفح 27 18 رأس سدر 30 22 نخل 27 16 كاترين 26 14 الطور 29 19 طابا 31 20 شرم الشيخ 32 23 الإسكندرية 26 18 العلمين 24 18 مطروح 25 18 السلوم 25 17 سيوة 27 16 رأس غارب 32 23 الغردقة 32 22 سفاجا 32 22 مرسى علم 32 23 شلاتين 32 26 حلايب 29 25 أبو رماد 31 24 رأس حدربة 29 24 الفيوم 30 19 بني سويف 31 19 المنيا 31 17 أسيوط 32 17 سوهاج 33 18 قنا 35 20 الأقصر 36 20 أسوان 37 23 الوادي الجديد 36 19 أبو سمبل 35 24

تشهد محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء، يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023، طقسًا مائل للحرارة نهارًا، معتدلًا ليلًا.

تشهد محافظات شمال الصعيد، يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023، طقسًا حارًا نهارًا، معتدلًا ليلًا.

تشهد محافظات وسط الصعيد، يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023، طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا، معتدلًا ليلًا.

تشهد محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى، يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023، طقسًا معتدلًا نهارًا، لطيفًا ليلًا.

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