أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس في مصر

يسود غدا الجمعة طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الجمعة 10 نوفمبر 2023

حالة الطقس

تنتشر شبورة مائية قد تكون كثيفة من الساعة 4 حتى 8 صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأحوال الجوية غدا الجمعة 10 نوفمبر 2023

توجد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا، على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

حالة البحر الأحمر تكون حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر المتوسط، حيث تكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية وشمالية شرقية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى غدا الجمعة 10 نوفمبر 2023