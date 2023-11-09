نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشقة بـ 500 ألف.. شروط حجز شقق سكن كل المصريين الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الخاص بتعديل شروط حجز شقق برنامج "سكن كل المصريين".

شروط حجز شقق سكن كل المصريين

نصت التعديلات على أن يتم تنفيذ 130 ألف وحدة سكنية لاستيعاب المواطنين ممن هم خارج الأولوية في إعلان سكن كل المصريين 3 لاستكمال الحجز بالشروط والأسعار الجديدة.

وتضمنت الموافقة إتاحة التحويل للمواطنين المتقدمين للحجز بمواقع داخل المحافظات إلى أقرب مدينة جديدة متاح بها قطع أراض يمكن إتاحتها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

شروط حجز شقق سكن كل المصريين

جاءت شروط حجز شقق سكن كل المصريين الجديدة بعد تعديلها لتطبق اعتبارا من الإعلان القادم كما يلي:

1- زيادة سعر بيع الوحدة السكنية إلى 500 ألف جنيه بالتقسيط بكل المدن عدا برج العرب بسعر 530 ألف جنيه، كما أن الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 15% من ثمن الوحدة.

2- تعديل الحد الأقصى للدخل للمتقدمين ليكون 10 آلاف جنيه شهريا للأعزب و13 ألفًا للأسرة.

3- تعديل الحد الأدنى للمقدم ليصبح 20% بدلا من 15% من ثمن الوحدة ويسدد بالتقسيط على 3 سنوات وهي فترة إنشاء الوحدة السكنية.

4- أن يكون سعر العائد على التمويل العقاري 7.5% ثابتة طوال فترة التمويل وبحد أقصى 20 سنة.

5- أن يكون الحد الأقصى للقسط من قيمة الدخل الشهري للمواطن 50% مع مخاطبة البنك المركزي للتعميم على جهات التمويل.

6- زيادة الحد الأقصى للدعم النقدي المقدم للمواطنين حتى 120 ألف جنيه عند مستوى الدخل الشهري 3500 جنيه ويتدرج لـ 5000 جنيه عند مستوى الدخل 7000 جنيه.

7- ألا يتجاوز متوسط الدعم الممنوح للمواطنين الممولين 90 ألف جنيه.