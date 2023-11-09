وزير الأوقاف يجدد ندب المستشار كرم حجازي مستشارًا قضائيًا للوزارة

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر وزير الأوقاف قرار بتجديد ندب السيد المستشار كرم جميل عبد العظيم حجازي مستشارًا قضائيًا لوزارة الأوقاف.

وبحسب بيان جاء ذلك بناء على قرار سيادة المستشار رئيس مجلس الدولة رقم (6006) لسنة 2023م أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف القرار الوزاري رقم (390) بتاريخ 9/ 11 / 2023م بتجديد ندب السيد المستشار/ كرم جميل عبد العظيم حجازي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة مستشارًا قضائيًا لوزارة الأوقاف.