الأوقاف: توزيع 5 أطنان من لحوم صكوك الإطعام الأسبوع المقبل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، توزيع 5 أطنان لحوم من صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية الأسبوع المقبل.

وذكر الوزارة في بيان، إن ذلك يأتي في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن عملية توزيع 5 أطنان من لحوم الأضاحي، تنطلق يوم الاثنين المقبل 13 من شهر نوفمبر الجاري، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي وكل من محافظة القليوبية (ثلاثة أطنان)، ومحافظة قنا (طنان)، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.