انت الأن تتابع خبر تسريب البيانات البنكية من فوري ومهلة 19 يوم.. تعرف على الحقيقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت شركة فوري بالكشف عن حقيقة تسريب البيانات البنكية من فوري في بيان خاص بها، وأكدت فيه كفاءة وأمان كل مدفوعاتها الإلكترونية من خلال كل منصاتها، وأنه لا صحة لكل هذه الشائعات التي انتشرت بين رواد السوشيال ميديا مؤخراً، والتي جاءت حول تعرضها إلى الهجوم أو اختراق نظامها المعلوماتي.

حقيقة تسريب البيانات البنكية من فوريوقدم عدد كبير من العملاء في الشركة شكوى من عدم وصولهم إلى الموقع الإلكتروني، وأيضاً تظهر لهم رسالة تؤكد على أنه يوجد مشكلة في خادم سيرفر، ولا يستطيع العملاء أن يدخلوا إلى حساباتهم على تطبيق الشركة الخاصة بالهواتف الذكية.

وقالت الشركة أن كل ما انتشر حول تسريب البيانات البنكية من فوري لا يوجد لها أي أساس من الصحة، وأنها قامت سريعاً بالبحث في جميع الخوادم التي تخص الشركة على البث الحي وبناءاً على كل الاختبارات التي قامت بها الشركة، وظهر أن الخوادم التي تخدم العملاء والبنوك لن تتعرض إلى أي اختراقات كما تفيد الشركة أنه لم يتم تسريب أي بيانات مالية أو بنكية خاصة بكل العملاء، وتعمل الشركة على تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني وفقاً لكل متطلبات الجهات الرقابية العالمية.

اختراق فوري

وطبقاً إلى أحد المواقع المتخصصة في قضايا الأمن السيبراني، حدث هجوم على شركة فوري سوم الأربعاء باستعمال برامج الفدية من ناحية عصابة LockBit 3.0، ويعتبر هو الهجوم الذي جاء من أصل 25 هجوم فدية تعرضت له عدد من الشركات والجهات حول العالم اليوم.

وأيضاً الموقع أكد إن العصابات المسؤولة عن هجمات اليوم الخميس وهي ALPHV/BlackCat وAkira وDunghill وNoEscape وBlackBasta وPlay و8Base وCl0p وLockBit 3.0 ذات السمعة السيئة.