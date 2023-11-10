انت الأن تتابع خبر أوقات انقطاع الكهرباء بشكل يومي.. بتوصل لأكثر من ساعتين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام أحد المصادر المسؤولة في وزارة الكهرباء بالكشف عن أوقات انقطاع الكهرباء والتي سوف تصل إلى ساعتين أو اكثر طبقاً إلى ما يتم إقراره بشكل يومي، ويعد من أكثر الأشياء الذي تشغل بال الجميع في الوقت الحالي.

أوقات انقطاع الكهرباء

وكشف المصدر خلال العديد من التصريحات الصحفية أن شركات الكهرباء حصلت على تعليمات من التحكم القومي، وهي التي تؤكد على تخفيض زمن تخفيف الأحمال، وأيضاً أن أوقات انقطاع الكهرباء تكون من ساعة إلى ساعتين أو أكثر يومياً خلال الفترة الحالية.

وأعلن المصدر أن التعليمات يتم استقبالها من خلال جهاز التحكم القومي للكهرباء في تمام الساعة الـ 10 صباح كل يوم، وأيضاً يتم أثنائها تحديد موعد ساعة أو ساعتين أو أكثر والتي تم تنفيذها شركات توزيع الكهرباء في الكثير من النطاقات المختلفة بجميع المحافظات.

[أوقات انقطاع الكهرباء]

أوقات انقطاع الكهرباء

انقطاع الكهرباء بكل المحافظات

وأضاف المصدر أنه يصعب كثيراً الحديث أو التصريح عن استمرار التخفيف أو عدمه، أو يتم العمل على تحديد الموعد الزمني الخاص بانقطاع الكهرباء ويكون لمدة ساعة أو ساعتين أو أكثر، وبشكل خاص أن هناك ارتفاع كبيرة في الأسعار الخاصة بالوقود بشكل عالمي، وجاء هذا بالتزامن مع تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة والجديدة.

[أوقات انقطاع الكهرباء]

أوقات انقطاع الكهرباء

وأما عن انقطاع الكهرباء في مصر من الأمور المؤقتة وسينتهي قريباً، وأيضاً تنقطع الكهرباء أثتاء الفترة الجارية ومرتبط بعاملين الأول هو خاص بانخفاض درجات الحرارة، وأيضاً الثاني هو خاص باضطراب في الإمدادات الخاصة بالغاز من خارج مصر، وأن الانقطاع يكون في العديد من المحافظات إلى أكثر من ساعتين، ويكون طبقاً إلي الجداول التي تم الإعلان عنها لتخفيف كل الأحمال بكل مكان.