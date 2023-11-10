حظك اليوم.. توقعات الابراج السبت 11-11-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 10 نوفمبر 2023 09:31 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل السبت 11-11-2023

مهنياً: يوم جيد يركض ركض فالحظوظ مناسبة ترتفع نسبة النجاح حتى تصل الى القمة الأمور جيدة تحمل جهود جماعية تحالفات وظروف مناسبة للسفر وقد تتحسن العلاقة بالمقربين من الزملاء، ويبدو الاتصال سهلاً مع من كنت تخشاهم في الماضي لأنك لم تتعرف إليهم كما يجب.

عاطفياً: تعيش يوماً مريحاً نفسياً وجيداً لتقريب وجهات النظر اذا كنت مختلفاً مع الحبيب، وقد تسعد بلقاء الأحبّة.

صحياً: لا تقل سأبدأ غداً بممارسة الرياضة، بل ابدأ منذ اليوم، خير البر عاجله.

حظك اليوم برج الثور السبت 11-11-2023

مهنياً: يوم مالي بامتياز وكأنك قطعت نصف الطريق وترسم خططا لمستقبلك المهني والمادي فتسوق بمهاراتك لأعمال مهمة بكل بنشاط وحيوية ولديك المقدرة لإنجاز الكثير من المهام الشاقة الملقاة على عاتقك وتنجح. فقط حاول أن تخفف من المصاريف الزائدة في هذه الايام الصعبة.

عاطفياً: تلتقي شخصاً من الطرف الآخر يثير إعجابك، لكنك تبقي الأمر سراً ريثما تتعرف إليه أكثر.

صحياً: إثارة عصبيتك هذا اليوم قد تسبب لك انزعاجاً كبيراً، تخلص منه بالمشي مع أحد أفراد العائلة.

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 11-11-2023

مهنياً: يوم رائع تعيش رغبة في تغيير الأجواء وتستفيد من الفرص الموجودة حولك وتلفت الانظار الى شؤونك الخاصة يوم للتقدم تحلم بترقية وتنالها أن الجو العام واعد ومشرق وغني بالتطورات السعيدة والايجابية، ربما تحصل على مساعدة مالية او تشارك في ورشة عمل او مؤتمر ما، وقد تحقق أمنية.

عاطفياً: البرودة بينك وبين الشريك تسبب بعض الفتور في العلاقة، إنما ليوم فقط، فلا تقلق.

صحياً: تحقق من أنك تتقيد بتعليمات الطبيب المتعلقة بتمارين الظهر، للتخلص من آلامه المزعجة.

حظك اليوم برج السرطان السبت 11-11-2023

مهنياً: قد تيأس من تاخير الاتفاقيات وتتضايق في هذا اليوم الغير مناسب الذي يحمل نوع من انواع الاستفزازات والعصبية قد تتاجل مواعيد فانتبه مرارا من قرار متسرع او تصعيد او اهمال ولا تصطدم مع الآخرين بدون سبب قد تكون تعبت في العمل ولكن لا تفقد العزم، فأمامك مسؤوليات يجب إتمامها.

عاطفياً: تفاؤلك الدائم وثقتك بالحبيب يضفيان عليه الطمأنينة ويشعرانه بالاستقرار وبحبك الصادق له.

صحياً: لا تتململ ولا تتذمر من إلحاح المقربين منك وطلبهم منك القيام بما يلزم لتخفيف وزنك، فهم يريدونك في صحة ممتازة.

حظك اليوم برج الاسد السبت 11-11-2023

مهنياً: تستقر الامور ويقل تشويشك وتنتهي فترة الإحباط وعدم الارتياح يوم لإصلاح الأخطاء لا يوجد مشاكل طارئة بحيث تساهم حيويتك الدائمة في إتمام مهامك على أفضل وجه وفي الوقت المناسب.

عاطفياً: تعاني قلقاً دائماً، صارح الحبيب وقد يفاجئك بوقوفه إلى جانبك ومساعدته لك.

صحياً: تجنّب المواجهات والنقاشات الحادّة ولا تبعثر طاقتك، المطلوب الهدوء يا عزيزي.

حظك اليوم برج العذراء السبت 11-11-2023

مهنياً: قلقاً وغير مرتاح غالبا قد تعيش صراعا كبيرا من التردد والحيرة وقد تواجه بعض الاحتجاج والاعتراضات احذر المبالغة والخطأ في الحكم ولا تتسرع ولا تقدم على اي عمل دون تخطيط او تحضير ، ولا تترك انفعالاتك تتخذ القرار عنك، تتأرجح بين الحماسة الشديدة والتردّد والشكوك.

عاطفيا:ً التعابير التي يستخدمها الشريك تثير الشكوك، وهذا يترك مجالاً أكبر للشك حول حقيقة نياته تجاهك.

صحياً: قد تكون صحتك عرضة لانتكاسة مفاجئة، لكنها عابرة تستعيد بعدها عافيتك ونشاطك.

حظك اليوم برج الميزان السبت 11-11-2023

مهنياً: يوم جيد يحمل حماسة نشاط ما يجعلك تمارس اشراقا ويمنحك الراحة في عملك وانسجام مع المحيط انت ذكي تشرح وجهة نظرك بلباقة وربما قد تقوم برحلة مهمة ومفيدة وتشعر بالتحرّر، بانتظارك تأخير أو خيبة، ولن تسمع جواباً حاسماً.

عاطفياً: ثمة من يحاول تشويه صورتك، لكن مسعاه لن ينجح بسبب الوعي الذي يتمتع به الشريك.

صحياً: أهم قرار يتعلق بصحتك تتخذه اليوم، والكل سيفرح وسيهنئك به.

حظك اليوم برج العقرب السبت 11-11-2023

مهنياً: انطلاقة قوية في هذا اليوم الجيد تحت تاثيرات القمر من الجوزاء والكواكب مجتمعة في برجك الذي يحمل مرحلة مهمة وسلسلة من القرارات والخيارات التي قد تتوضح أمامك حاول ان تقرّب المسافات مع المسؤولين عنك في العمل، فهم ضمان أكيد لتقدمك مستقبلياً.

عاطفياً: النصائح التي يسديها لك الشريك صادقة، وهي تصبّ في مصلحتك لتمرير يوم غير مستقر.

صحياً: قد تشعر بعدم الاستقرار والقلق، لكنك تتخلص منهما بطريقتك الخاصة.

حظك اليوم برج القوس السبت 11-11-2023

مهنياً: الوضع الفلكي غير مطمئن يجعلك حساس عصبي فلا تزيد المشاكل وحاول ان تنسحب قليلا وتعمل خلف الستار ومن المحتمل أن توقّع عقداً أو تفسخ عقداً كل شيء محتمل، فكّر جيداً وشغّل عقلك، وإياك إثارة الأحقاد الدفينة والعناد الفارغ.

عاطفياً: الفكرة التي تكوّنت عند الشريك، قد تدفعه إلى القيام بخطوات غير مدروسة، فسارع إلى توضيح الأمور.

صحياً: لا تتردد في الالتحاق بأحد الأندية للبدء بالتمارين الخاصة للتخلص من الوزن الزائد.

حظك اليوم برج الجدي السبت 11-11-2023

مهنياً: يوم مناسب للعلاقات المهنية والخيارات الجديدة ما يجعلك تضع النقاط على الحروف وقادر ان تستفيد منمن لقاءات مع اجانب او غرباء لتوسيع دائرة تحركاتك كذلك يشير هذا اليوم إلى بعض الفرص المهنية الآتية اليك عبر بعض العلاقات والصداقات.

عاطفياً: الصراحة مطلوبة أكثر مع الشريك، وإن كانت بعض الأسرار مفيدة لتجاوز مطبات مفاجئة.

صحياً: شارك أفراد العائلة نشاطاتهم المتنوعة، ورافقهم في تنقلاتهم ونزهاتهم.

حظك اليوم برج الدلو السبت 11-11-2023

مهنياً: يوم جيد للتحسن المهني يحمل نقاشات مهنية جيدة ترتب تفاصيلها تباشر بجديد وتشعر بالارتياح وتستفيد من بعض الفرص في حياتك الاجتماعية كما المهنية، وقد تحقق أمراً مذهلاً.. يوم للبشاءر الحلوة.

عاطفياً: حين تجد أن الصفات التي يتمتع بها الشريك مؤثرة، تضطر إلى معاملته بالمثل، وربما أفضل مما يعاملك.

صحياً: الصحة هي أغلى ما عند الإنسان، بالرياضة والانتباه إلى المأكولات تحافظ عليها.

حظك اليوم برج الحوت السبت 11-11-2023

مهنياً: يوم غير مناسب قد تتعرض لتجربة قاسية على صعيد العمل يجعلك متضايق وكانك ترى كابوسا وتشعر أن المحيط لا يفهمك مشاريعك الجديدة قليلاً ويعرقل ترقية ما، انتبه مز ظروف مفاجئة وقلل من خطر الانفعالاتاو من المشادات الكلامية والمشاكل المفتعلة لكن لا تيأس مع وجود الشمس عطارد والمريخ في العقرب يجعل الأيام المقبلة تحمل إليك الكثير من المفاجآت.

عاطفياً: تنتظرك السعادة مع الحبيب بعد طول صبر وأناة وبعد خلافات مستحكمة، وتعود الأفراح لتسيطر على الأجواء.

صحياً: إياك والتقاعس والمماطلة بشأن الأمور المفيدة لأعصابك وراحتك، ولا سيما ممارسة المشي يومياً.