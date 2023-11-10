وزير الرى ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة يشارك في ”المؤتمر الافريقي السابع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 10 نوفمبر 2023 09:31 صباحاً - ** الدكتور سويلم رئيس الامكاو يكرم عددا من كبار مسئولى المياه بالدول الإفريقية على جهودهم المبذولة فى رفع اجندة المياه الإفريقية

** تكريم مصر على رأس قائمة من الدول الافريقية على التقدم المحرز في مجال الصرف الصحي

** تكريم الرؤساء السابقين للجنة الفنية الاستشارية للمجلس تقديرا لجهودهم

شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) في "المؤتمر الافريقي السابع للصرف الصحي والنظافة العامة" AfricaSan 7 ، والذى ينظمه مجلس وزراء المياه الأفارقة خلال الفترة (٦-١١) نوفمبر ٢٠٢٣ بدولة ناميبيا تحت عنوان "تعزيز النظم والشراكات من اجل تسريع العمل لتحقيق الإدارة الآمنة للصرف الصحي والنظافة العامة" .

ويهدف المؤتمر لتعزيز تبادل الخبرات والمعلومات الخاصة بتحسين إدارة المياه والصرف الصحي لتحقيق الاهداف والالتزامات القارية والدولية مثل إعلان إنجور والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة .

وقد قام الدكتور سويلم بصفته رئيس مجلس وزراء المياه الافارقة (الامكاو) بتكريم كل من السيدة/ جوزيفا ساكو مفوضة الاتحاد الافريقي للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة ، والسيد/ سليمان ادامو وزير المياه النيجيري السابق ، والسيد/ كارل جوستاف وزير الزراعة والمياه والأراضي الناميبي على جهودهم المبذولة فى رفع اجندة المياه الافريقية .

وقد تم تكريم مصر على رأس قائمة من الدول الافريقية منها السنغال و زامبيا ومدغشقر وساوتومي وبرنسيب على التقدم المحرز في مجال الصرف الصحي .

كما تم تكريم السيدة الدكتورة / نهال عادل رئيس الادارة المركزية للتعاون الخارجي بقطاع مياه النيل ضمن مجموعة من الرؤساء السابقين للجنة الفنية الاستشارية للمجلس تقديرا لجهود سيادتها خلال ترأسها للمجلس خلال الفترة من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٤ .

وقد اختتم حفل التكريم بكلمة من الدكتور سويلم أشار فيها لأهمية الصرف الصحي وأثره على تقدم الشعوب وتحضرها ، كما هنأ سيادته السادة المكرمين وأشاد بدورهم الهام في دعم قطاع المياه والصرف الصحي في أفريقيا .