انت الأن تتابع خبر أسعار السمك البلطي اليوم.. «تبدأ من 52 إلى 85 جنيه على حسب الحجم» والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد أسعار السمك البلطي اليوم، حالة من التباين في الأسعار داخل الأسواق المحلية، التي يبحث عنها الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية، بشكل يومي حيث أن السمك يعد من الاكلات الشعبية الرئيسية، خلال التقرير المفصل سنتعرف على كل ما هو جديد بشأن سعر السمك البلطي اليوم.

أسعار السمك البلطي اليوم

ازدادت عملية البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية، بشأن أسعار السمك البلطي اليوم، حيث شهدت تراجع في سعرها حوالي 9 جنيهات.

عزيزي القارئ يقدم موقع عرب فايف، أسعار السمك البلطي اليوم التي يبحث عنها الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية، على النحو التالي:

– سعر السمك البلطي 52 جنيهًا

– سجل سعر السمك البلطي لعدد 5 سمكات يتراوح سعرها بين 52 و 85 جنيه

– سعر سعر السمك البلطي أسواني مابين 20 و 60 جنيه

– سعر السمك البلطي ل 3 سمكات ما بين 59 و 63 جنيه

أسعار الأسماك اليوم

ازدادت عملية البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية، بشأن أسعار الأسماك اليوم، عزيزي القارئ إليكم قائمة بالأسماك:

– سعر السمك الماكريل مجمد مابين 60 و 90.

– سعر السمك الفيليه بلطي مجمد بين 40 و 200.

– سعر السمك المكرونة السويسي بين 65 و 115.

– سعر السمك المكرونة مجمد حوالي 30 و 40.

– سعر السمك القاروص- لوت ما بين 60 و 140.

– سعر السمك قشر بياض بلدي (1 كجم) ما بين 60 و 100 جنيه

[أسعار السمك والجمبري اليوم في سوق العبور]

أسعار السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

– سعر السمك قشر بياض 3 (خليجي بحيرة ناصر- مزارع) بين 30 و 50

– سعر السمك القراميط ما بين 20 و 40.

– سعر السمك الثعبان بين 50 و 250.

– سعر السمك السبيط بين 170 و 280.

– سعر السمك الكابوريا بين 40 و210.

– سعر السمك المرجان 2 بين 40 و 56.

– سعر السمك مرجان مجمد بين 20 و 30.

سعر السمك اليوم

سعر سمك البورى اليوم

عزيزي القارئ يقدم موقع عرب فايف قائمة بأسعار سمك البوري اليوم، التي يبحث عنها الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية، على النحو التالي:

– سجل سعر السمك البورى 3-4 سمكات بين 65 و 75.

– سعر السمك البربون 2 بين 40 و 60.

– سعر السمك البربون مجمد بين 25 و 35.

– سعر السمك الدنيس بين 100 و 160.

– سعر السمك الجمبرى جامبو بين 400 و 470.

– سعر السمك الجمبرى 2 بين 200 و 300.

– سعر السمك الجمبرى 3 بين 70 و 190.

– سعر السمك الجمبرى 2 مجمد بين 100 و 200.

– سعر السمك البورى 1 بين 80 و 110.

– سعر السمك الوقار بين 70 و 140.

– سعر السمك السردين مجمد بين 35 و 55.