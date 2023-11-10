شكرى يتوجه اليوم للرياض لرئاسة وفد مصر فى القمة ”السعودية الأفريقية”

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 10 نوفمبر 2023 10:32 صباحاً - يتوجه وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الجمعة، إلى الرياض، حيث يترأس وفد مصر المشارك فى أعمال القمة "السعودية الأفريقية".

وصرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سوف يُلقى كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية للقمة المقرر عقدها اليوم، والتى تنعقد تحت عنوان "شراكة مُثمرة"، حيث يستعرض رؤية مصر لأهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية لدعم الاستقرار والأمن في المنطقة، لاسيما وأن مصر تعتز بانتمائها الأفريقى والعربى.