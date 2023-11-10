وزير الري يؤكد أهمية الصرف الصحي وأثره على تقدم الشعوب وتحضرها

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أهمية الصرف الصحي وأثره على تقدم الشعوب وتحضرها.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) في "المؤتمر الأفريقي السابع للصرف الصحي والنظافة العامة" AfricaSan 7، والذي ينظمه مجلس وزراء المياه الأفارقة خلال الفترة (٦-١١) نوفمبر ٢٠٢٣ بدولة ناميبيا تحت عنوان "تعزيز النظم والشراكات من أجل تسريع العمل لتحقيق الإدارة الآمنة للصرف الصحي والنظافة العامة".

وأوضح سويلم، في بيان اليوم، أن المؤتمر يهدف لتعزيز تبادل الخبرات والمعلومات الخاصة بتحسين إدارة المياه والصرف الصحي لتحقيق الأهداف والالتزامات القارية والدولية مثل إعلان إنجور والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور سويلم إلى أنه وبصفته رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) قام بتكريم كل من جوزيفا ساكو مفوضة الاتحاد الإفريقي للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة، وسليمان ادامو وزير المياه النيجيري السابق، وكارل جوستاف وزير الزراعة والمياه والأراضي الناميبي على جهودهم المبذولة فى رفع اجندة المياه الافريقية.

ولفت الوزير، إلى أنه تم تكريم مصر على رأس قائمة من الدول الأفريقية منها السنغال وزامبيا ومدغشقر وساوتومي وبرنسيب على التقدم المحرز في مجال الصرف الصحي.

وأضاف الوزير أنه جرى تكريم أيضا الدكتورة نهال عادل رئيس الادارة المركزية للتعاون الخارجي بقطاع مياه النيل ضمن مجموعة من الرؤساء السابقين للجنة الفنية الاستشارية للمجلس تقديرا لجهودها خلال ترأسها للمجلس خلال الفترة من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٤.

جانب من فعاليات التكريم

جانب من فعاليات التكريم

جانب من فعاليات التكريم