بالإنفوجراف..وزارة العمل في 7 أيام

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 10 نوفمبر 2023 12:31 مساءً - بالإنابة عن "رئيس الوزراء "..وزير العمل يفتتح فعاليات الأسبوع الكويتي الرابع عشر بالقاهرة ..

-"الوزير " يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم وشركة "تأهيل لتنمية مهارات التميز" لتنمية مهارات الشباب .

-لقاء مع قيادات "إتحاد العمال "..وحوار مع "العاملين بالاتحاد".. وشحاتة يؤكد: " عمال مصر " شركاء التنمية..وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم "واجب نقابي ووطني".

- زيارة الى "الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد".. و"لجان مشتركة "..ومناقشة ملفات "قانون العمل"و"العمالة غير المنتظمة" و"التدريب المهني"

- منتجات عربة التدريب المتنقلة التابعة لوزارة العمل بسانت كاترين تتصدر معرض "الأسبوع الكويتي الرابع عشر بمصر" ..

- ورشة بشأن" المساواة بين الجنسين " لمفتشي العمل فى 7 محافظات ..

أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، والذى شهد افتتاح وزير العمل فعاليات الأسبوع الكويتي الرابع عشر بالقاهرة بحضور وزراء المالية والتجارة والصناعة والهجرة،وذلك بالإنابة عن رئيس الوزراء ، كما شهد الوزير شحاتة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم وشركة "تأهيل لتنمية مهارات التميز" والذى يستهدف تنمية مهارات الشباب وتعزيز فرصهم في سوق العمل المحلي ودول الاتحاد الأوروبي ، كما إلتقى وزير العمل، مع أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران،وذلك بمقر "الإتحاد"،بشارع الجلاء بالقاهرة، لمناقشة بعض القضايا والملفات التي تخص "العمال"..وحرص "الوزير" على اللقاء مع العاملين في مقر الاتحاد ، كما إلتقى وزير العمل ،مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس محمد سامي سعد ،وذلك بمقر "الاتحاد" بمدينة نصر،لبحث مجموعة من الملفات المشتركة،وتعزيز التعاون والتنسيق بشأنها ،وذلك في إطار تنفيذ خطة "الوزارة" بترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعي بين أطراف العمل والإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال .. كما نشرت الوزارة صوراً عن منتجات "عربة التدريب المتنقلة "،التابعة للوزارة، والمستقرة حاليا في حضن الجبل بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء ،وتصدرها المنتجات المعروضة في معرض الأسبوع الكويتي الرابع عشر بمصر والذي افتتحه وزير العمل ، وشهد الأسبوع أيضا افتتاح ورشة عمل حول بيئة العمل اللائقة للجنسين ،تنسيقا مع منظمة العمل الدولية ..بالإضافة إلى إستمرار تكليفات مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،والتفتيش على المنشأت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل..إلى التفاصيل ..

**الأسبوع الكويتي الرابع عشر بالقاهرة:

إفتتح وزير العمل حسن شحاتة - بالإنابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي - فعاليات الأسبوع الكويتي الـ 14 في مصر، والذي تُنظمه السفارة الكويتية بالقاهرة بالتعاون مع مجموعة الجابرية للمعارض الكويتية، تحت عنوان" الكويت في مصر"،وذلك بأحد فنادق القاهرة،برعاية رئيس مجلس الوزراء،وبحضور د. محمد معيط وزير المالية ،والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة،والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،وعدد من السفراء مساعدي الوزراء والفنانين ..وكان في استقبال وزير العمل ،السيد مشاري النيباري وزير مفوض في سفارة الكويت بالقاهرة،ورئيس مجموعة الجابرية للمعارض أحمد إسماعيل بهبهاني..وذلك بمشاركة 80 جهة حكومية وخاصة مصرية وكويتية بمختلف القطاعات..

وفي تصريحات صحفية على هامش الإفتتاح قال وزير العمل إن "أسبوع الكويت الرابع عشر"،نعتبره أكبر تجمع كويتي مصري يُسهم في تدعيم أواصر الترابط بين البلدين الشقيقين ..كما أن إنعقاده تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء،على مدار 14 عاماً متواصلة،ومنتظمة يَعِكس العلاقات الأخوية والراسخة،ويؤكد حِرص "الدولتين" على الإستمرار في تعزيز علاقاتها الإقتصادية، في ظل مناخ إستثماري ممتاز ومُستقر،وطفرة تنموية ونهضة حضارية غير مسبوقة،تشهدها الدولة المصرية في عصر الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بما سيُسهم أيضاً فى المزيد من فتح آفاق جديدة في التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وزير العمل :إن حِرص البلدين على إنتظام وإنعقاد هذه الفعالية الكبيرة بشكل سنوي بِمُشاركة مُمثلين عن قطاعات تنموية مُختلفة في مجالات الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها،لا يدعم زيادة حجم التبادل والتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين فقط ،لكنه أيضاً إمتدادُ طبيعي بين بلدين شقيقين،تُعد العلاقات بينهما، نموذجًا يُحتذى به في تاريخ العلاقات الدولية بين دول العالم، بما تتميز به من تفاهم واتفاق لمعظم القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، كما أنها إحدى العلامات الفارقة والمُتميزة في تاريخ التعاون العربي المشترك،حيث أخذت تلك العلاقات في النمو بسبب التنسيق والتعاون المُثمر والمُستدام، في مختلف القضايا،التي تنوعت في جميع الميادين: السياسية والاقتصادية والعسكرية والقوى العاملة والثقافية والتعليمية والإعلامية والقضائية والفنية والسياحية والصحية والزراعية،وكذلك العلاقات الاجتماعية..مضيفاً :"كما أن العلاقة الوطيدة التي تربط فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشقيقه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت تمثل ركيزة اساسية لتعزيز ونجاح هذا التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.."

** بروتوكول التعاون :

بدعوة من د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،شهد حسن شحاتة وزير العمل، بأحد فنادق القاهرة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة "تأهيل لتنمية مهارات التميز"، الذراع المتخصص فى التعليم الفني لمجموعة نهضة مصر، بهدف تدريب 500 طالب سنويًا من طلاب التعليم الفني في السنة الدراسية الأخيرة من التعليم القائم على منظومة الجدارات بغرض إمدادهم بمختلف المهارات الفنية والتوظيفية التي تمكنهم من تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وقد وقع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني والأستاذة داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة تأهيل لتنمية مهارات التميز، ونشرت الوزارة نص كلمة وزير العمل في إحتفالية توقيع بروتوكول التعاون .. حيث أكد وزير العمل حسن شحاتة على أن جميع مؤسسات الدولة الوطنية تتعامل بشكل متكامل في كافة الملفات ذات الأهتمام المشترك،موضحاً أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ،نموذج يحتذى به في تنفيذ خطط التنمية المستدامة ،وأضاف أن ملف التعليم الفني والتدريب المهني وربطه بإحتياجات سوق العمل هدف رئيسي من أهداف "الجمهورية الجديدة "،وأن تنمية مهارات الشباب ،وتأهيلهم لسوق العمل في الداخل والخارج ،أبرز توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة..

..وفي بداية كلمته توجه الوزير حسن شحاتة بالشكر والتقدير إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،على الدعوة الكريمة،التي تُؤكد على التواصل بين كافة مؤسسات الدولة الوطنية،لتنفيذ السياسات،والخطط، والبرامج المُشتركة،والتي من بينها تنمية مهارات الشباب،وربط التعليم والتدريب المِهني بإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج..موضحاً أن توقيع هذا البروتوكول الجديد مع شركة "تأهيل لتنمية مهارات التميز "،تأكيد على الشَراكات مع القطاع الخاص لتحقيق تطور مُستدام في مجال التعليم الفني والتقني لتنمية الكفاءات وتحسين جودة العِمالة المصرية في الأسواق، وتعزيز فُرص الحصول على وظائف ذات جودة عالية ورفيعة المستوى بعد تنمية كفاءتها ومهاراتها، لتمكينها من مُواكبة التطورات الحديثة في عالم الصناعة والتكنولوجيا،والمُتغيرات التي يشهدها "سوق العمل" ..

وأضاف الوزير شحاتة أن هذا البروتوكول بمثابة تجربةِ جديدة ،وخُطوة هامة نحو تعزيز التعاون مع شركاء العمل والتنمية ذات الأهداف المشتركة،بإعداد جيل جديد من العِمالة المُدربة والمُحترفة،وتوفير حلول عملية للبطالة التي تشهد تراجعاً مستمراً،وكذلك لتغيير الصورة الذهنية نحو العمل الحر،والإعلاء من قيمة العمل،والمشروعات الصغيرة،تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بضرورة تطوير قُدرات العُنصر البشري،ورفع كفاءة العِمالة المصرية لسد إحتياجات سوق العمل،خاصة في المهن المُستحدثة،والمُستقبلية،وفي المجالات المهنية والفنية،ودعم الطلاب،والمُتدربين بالمهارات الفنية والتوظيفية التي سَتُمكنهم من سد الفجوة في الطلب على المهن الجديدة..

وجاء في كلمة وزير العمل أيضا" أننا أمام هدف واحد مشترك،نعمل سوياً من أجله،وهو صِناعة جيلِ جديد،مُسلح بالتدريب المهني، والتعليم الفني،قادراً على مواكبة مُتطلبات العصر،وسوق العمل وإحتياجاته في ظل الجمهورية الجديدة..كما أنه نموذجا لتدريب شباب التعليم الفني وربطهم بسوق العمل في المجالات المهنية والفنية في مصر والخارج.."..

** "إتحاد العمال " :

إلتقى وزير العمل حسن شحاتة ،مع أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران،وذلك بمقر "الإتحاد"،بشارع الجلاء بالقاهرة، لمناقشة بعض القضايا والملفات التي تخص "العمال"..وحرص "الوزير" على اللقاء مع العاملين في مقر الاتحاد ،الذين استقبلوه بالزغاريد،وفتح الوزير معهم حوارا مفتوحا والاستماع إلى مطالبهم ،وتنفيذها.وألقى رئيس الاتحاد محمد جبران كلمة رحب فيها بالوزير موضحا الدور الذي يلعبه الوزير حسن شحاتة في تعزيز علاقات العمل وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية،كونه وأحد من أبناء "التنظيم العمالي"،وهو ما أكدت عليه مداخلات أعضاء من مجلس إدارة اتحاد العمال خلال كلماتهم الذين أكدوا على التعاون المثمر بين "الوزارة"و"الاتحاد " وأهمية تعزيز هذه العلاقة..واستمع الوزير إلى قيادات الاتحاد بشأن رؤيتهم وخططهم الحالية و المستقبلية وبعض التحديات التي تواجههم ،كتنظيم نقابي منوط به تمثيل الملايين من العمال والدفاع عن حقوقهم المشروعة،حيث جرى الحديث عن التعاون والتواصل في الملفات المشتركة منها العمالة غير المنتظمة،والتأمين الصحي والاجتماعي للعمال،و"الحد الأدني للأجور "،وتطبيق القوانين ذات الصلة داخل المنشأت بالمحافظات..

أوضح الوزير حسن شحاتة في تصريحات صحفية على هامش الزيارة أن الحكومة حريصة على وجود منظمات عمالية قوية" تنظيميا وميدانيا" ،كون العمال ضلع أساسي في "ثلاثية العمل" المكونة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال،وهي الثلاثية الممثلة رسميا في عضوية منظمتي العمل العربية والدولية،مشيرا إلى أن" الحوار الاجتماعي" بين أطراف العمل الثلاثة عقيدة راسخة لدى الدولة المصرية،وتوجيه مستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي،مستشهدا ببدء "الوزارة" في تنفيذ تكليفات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسرعة انعقاد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي الذي يتكون من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال ،لمناقشة مشروع قانون العمل المطروح على مجلس النواب لخروج قانون يعالج القصور الوارد في قانون العمل الحالي الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003 ،بمواد جديدة تحقق المزيد من الآمان الوظيفي،وتشجع على الاستثمار ،في ظل بيئة عمل لائقة..

** "إتحاد مقاولي البناء والتشييد" :

إلتقى وزير العمل حسن شحاتة ، مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس محمد سامي سعد ،وذلك بمقر "الاتحاد" بمدينة نصر،لبحث مجموعة من الملفات المشتركة،وتعزيز التعاون والتنسيق بشأنها ،وذلك في إطار تنفيذ خطة "الوزارة" بترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعي بين أطراف العمل والإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال،حيث جرى النقاش والحوار عن تعزيز التعاون للمزيد من رعاية وحماية العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي الذي يعمل فيه 6 ملايين عامل في 25 الف شركة ،وكذلك تبادل وجهات النظر بشأن تعديلات على مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،المعروض حاليا على البرلمان ،والتي تهدف إلى تحقيق المزيد من" الآمان الوظيفي" للعاملين ،وكذلك التشجيع على الاستثمار ،حيث تطرق "الوزير" إلى بدء فعاليات "الحوار "بهذا الشأن عن طريق المجلس الأعلى للحوار المجتمعي بين كافة الأطراف المعنية بتكليف من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ..

وبدأت زيارة الوزير شحاتة بجولة داخل مقر "الإتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد"،وتفقد قسم الدمغة ،وإستمع إلى خطة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء نحو "الرقمنة"..ومع بداية الإجتماع بين" الوزير "ومجلس الإدارة"، رحب" رئيس الاتحاد" بالوزير حسن شحاتة، وأثنى على قرار مجلس الوزراء باستبدال اسم" الوزارة" من" القوى العاملة" إلى" العمل "بما يؤكد حرص الدولة على التنسيق بين أطراف العمل الثلاثة ،وقال أنه من حسن الحظ أن وزير العمل الحالي حريص على التوازن بين مصلحة طرفي العملية الإنتاجية،وتطلع إلى المزيد من التعاون والتنسيق بشأن مشروع قانون العمل الجديد لتغيير بيئة العمل الحالية ،وقال أنه "قانون المستقبل" كونه سوف يتعامل مع ملفات وقضايا وتحديات جديدة..مشيداً أيضاً بتوجيه "الوزير" بتشكيل لجان مشتركة بين "الوزارة" و" الإتحاد" للتنسيق خلال الفترة المقبلة ..

وبحسب بيان صحفي عن "الوزارة" تحدث الوزير حسن شحاتة عن حرصه على التواصل مع كافة أطراف العمل والإنتاج ،مستشهداً بتغيير اسم" الوزارة" إلى وزارة العمل ،وهذا يعني أنها أصبحت معنية بحقوق وواجبات صاحب العمل والعامل،ودعا مجلس إدارة الاتحاد بسرعة ارسال رؤيتهم بشأن مشروع قانون العمل،حتى تكون رؤية جميع الأطراف مطروحة خلال مناقشة هذا القانون العام..كما أكد " الوزير "على أهمية التعاون مع "الإتحاد" في مجال التدريب المهني،وتطوير مراكز التدريب،وكذلك حث المقاولين على تسجيل أسماء العمال في كافة العمليات،في منظومة العمالة غير المنتظمة التابعة لمديريات العمل في كافة المحافظات بهدف التوسع في قاعدة بياناتها،وتقديم الخدمات لها،في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،وكذلك التعاون في توفير آليات واشتراطات السلامة الصحة المهنية و"التأمين والإجتماعي" داخل المنشآت لتوفير بيئة عمل أمنة للعمال،بما سيعود بالنفع أيضا على صاحب العمل بزيادة الإنتاج ..وخلال الإجتماع جرت نقاشات بشأن التعاون في قطاع التدريب المهني، والمشاركة في التدريب على المهن التى يحتاجها قطاع التشييد والبناء وإجراء الاختبارات لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة للشباب،وتفعيل آليات التعاون والتنسيق على تحقيق الهدف من تطوير مهارات العاملين بقطاع التشييد والبناء لإعدادهم لسوق العمل في الداخل والخارج ..وفي ختام اللقاء قام رئيس الاتحاد بعرض تقديمي بشأن دور ورؤية وتاريخ الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد

** " عربة سانت كاترين" :

وخلال الأسبوع ،قالت وزارة العمل في بيان لها ،أن منتجات "عربة التدريب المتنقلة "،التابعة للوزارة، والمستقرة حاليا في حضن الجبل بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء ،تصدرت المنتجات المعروضة في معرض الأسبوع الكويتي الرابع عشر بمصر ،والذي افتتحه وزير العمل حسن شحاتة هذا الأسبوع ،نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ،بحضور وزراء وسفراء ،وممثلين عن 80 جهة وشركة مصرية كويتية..وأعرب الوزير شحاتة عن سعادته بوجود تلك المنتجات التراثية التي صنعتها المرأة البدوية،بعد أن تدربت على مهنة الخياطة والتطريز ،عن طريق عربة التدريب المهني المتنقلة التابعة للوزارة ،والتي تعمل ضمن المراكز الثابتة والمتنقلة المنتشرة في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ،ومبادرة "مهنتك مستقبلك" بالمحافظات،هدفها تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل ..

وكانت وزارة العمل قد اعلنت يوم 7 يناير 2023 الماضي عن إفتتاح عربة التدريب المتنقلة التي أرسلتها بداية هذا العام ، إلى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.وأوضح أشرف علم الدين، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، أن «العربة» مستقرة في حضن الجبل بمدينة سانت كاترين لتنفيذ دورات تدريبية لسيدات المدينة،تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة.

وكانت قد انطلقت في ذلك التوقيت المذكور عربة تدريب متنقلة،من مقر ديوان عام وزارة العمل بمدينة نصر ،متجهة إلى منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء ،كذراع جديدة من أذرع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»،لتقوم بمهمة تدريب الفتيات البدويات على مهنة المشغولات التراثية،والتطريز اليدوي ،وذلك في إطار مبادرة «مهنتك مستقبلك» التي تنفذها «الوزارة» في عدد من محافظات مصر خاصة القرى الاكثر احتياجا،و الواقعة في نطاق «حياة كريمة».

وبحسب معلومات الوزارة، فهذة العربة الجديدة تأتي ضمن 11 عربة تدريب متنقلة سوف تطلقها الوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة في عدد من المحافظات، لتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وأن هذه العربة ، تأتي أيضا تنفيذا لوعد وزير العمل حسن شحاتة لبدويات سانت كاترين، اثناء جولاته الميدانية لعدد من مواقع العمل بجنوب سيناء يوم 11 ديسمبر 2022 الماضي، لتدريب أكثر من 800 سيدة على مهنة التطريز والمهن التراثية التي تتميز بها تلك المنطقة، وتأهيلهم لسوق العمل، ومساعدتهم على مشروعات صغيرة.

** " المساواة بين الجنسين" :

أعلنت وزارة العمل فى بيان لها عن إفتتاح ورشة عمل حول بيئة العمل اللائقة للجنسين ،تنسيقا مع منظمة العمل الدولية ،إفتتحتها منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،وذلك على مدار يومين متتاليين ،ضمن سلسلة من ورش العمل التى تهدف إلى نشر دليل التفتيش الذى يراعى المساواة بين الجنسين والانتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئياً للجميع وذلك فى إطار التعاون القائم بين مشروع منظمة العمل الدولية "العمل اللائق للمرأة فى مصر والأردن وفلسطين" ووحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة بوزارة العمل ، وتتضمن الورشة يوم تدريبي لمفتشي العمل والسلامة وأعضاء وحدة المساواة بين الجنسين بمحافظات: القاهرة، والجيزة،والقليوبية،وجنوب وشمال سيناء ، و بورسعيد ، والإسماعيلية ، حول دليل التفتيش ، والتركيز علي مناقشة مدونة السلوك الخاصة بالقضاء على العنف والتحرش فى مكان العمل.