نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيزة تضبط 3482 مخالفة تموينية لمخابز وبداليين تموينيين ومحال عامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شنت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية سلسله من الحملات التموينية علي المخازن السلعية والمحال العامة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين.

وأطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي جهود مديرية التموين بالجيزة خلال شهر والتي أسفرت عن تحرير 3482 مخالفة تموينية لبداليين تموينين ومخابز ومحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

وتابع محافظ الجيزة الجهود في مجال المخابز والتي أسفرت عن تحرير عدد 2308 محضر شمل 841 محضر مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير 602 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و231 مخالفة توقف وغلق و176 مخالفة تصرف ومراجعة رصيد و46 مخالفة لعدم وجود سجل تفتيش و9 مخالفة لعدم وجود ميزان و641 مخالفة لعدم نظافة أدوات المعجن وعدم اعطاء بون.

وفي مجال الأسواق تم تحرير عدد 906 محضر مخالفة شملت 197 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و25 مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمي و107 مخالفة لعدم وجود ترخيص و388 عدم وجود شهادة و111 مخالفة لتجار تموينين.

وفي مجال المواد البترولية تم تحرير 49 محضر ضمت غلق مستودعات وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت الحملات من ضبط نحو 72 طن دقيق بلدي مدعم بحوزة مخالفين و6 الالاف علبة سجائر ومعسل بقصد الاحتكار والتلاعب بالأسعار و1040 كجم سكر تمويني و681 بطاقة تموينية بقصد استغلال الدعم و768 كجم لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الادمي و47.5 طن قمح.

وقد أكد محافظ الجيزة علي استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.