حزب العدل منتقدا الحركة المدنية: المرحلة الحالية وقت الاصطفاف الوطنى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 نوفمبر 2023 02:28 مساءً - انتقد عبدالغنى الحايس مساعد رئيس حزب العدل للاتصال السياسي، الحركة المدنية الديمقراطية، بسبب بعض الدعوات التي صدرتها منها بشأن الانتخابات الرئاسية.

وقال "الحايس" في بيان صدر عن حزب العدل اليوم، أن الأصل في الانتخابات هو المشاركة، وأن هذا وقت الاصطفاف الوطنى، والأولى بالأحزاب أن تسعى لاستكمال مشوارها وان يصل للمواطن صوتها ورؤيتها، وأن تساند مرشحا يتبنى رؤيتها في أفق الخروج، مشيرا إلى أنه مازال أمامها فرصة للاصطفاف والدفاع عن حلمها في التغيير السلمي الديمقراطي في إطار تداول السلطة، كما أتمنى من الدولة المصرية بكل مؤسساتها أن تقف علي مسافة واحدة من كل المرشحين، ووفق الله سعينا جميعا إلي صالح الوطن والمواطنين وعاشت مصر بشعبها.

وأوضح الحايس، أن فريد زهران يمثل قيمة كبيرة فهو شخصية وطنية مخلصة لقضايا وطنه وله رحلة نضال تشهد له علي ذلك، كما أننا في حزب العدل وطبقا لقناعتنا وقرارنا السياسي الحزبي قررنا ليس دعم فريد زهران، بل مشاركته الحملة الانتخابية تحت شعار معا للتغيير.

وأضاف مساعد رئيس حزب العدل للاتصال السياسي، أن البرنامج الانتخابي الذى عرض خلال مؤتمر صحفي شاركنا فيه بكل تفاصيله، حيث بدأنا فى إعداده تفصيليا كحزب سياسي عندما تمت الدعوة للحوار الوطنى، فهذا البرنامج يمثلنا ويمثل رؤيتنا كحزب العدل في محاوره الثلاثة، سواء كان السياسي أو الاقتصادى او الاجتماعي، وسوف يطرح هذا البرنامج بالتفصيل علي المواقع، وسيكون متاحا للاطلاع عليه.

وتابع: كما أننا نأمل من كل القوى الوطنية إرسال مقترحاتها لأننا لدينا من المرونة في النقاش والحوار لأن مصلحة الوطن هي القيمة الأعلي بالنسبة لنا، وندعو كل المواطنين للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، وتكون هناك إيجابية، وأن يكون اختيارهم بناء علي رؤيتهم، فقد سعينا في برنامجنا علي علاج كل القصور من أجل رفاهية المواطن ورفعة الدولة المصرية، وبناء جمهورية جديدة ناهضة متقدمة ديمقراطية مدنية حديثة.