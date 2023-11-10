رابطة الدوري الانجليزي: محمد صلاح أفضل لاعب عن شهر أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 نوفمبر 2023 02:28 مساءً - أعلنت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز، عن فوز النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب الفراعنة، ومهاجم فريق ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في المسابقة عن شهر أكتوبر الماضي.

محمد صلاح نجح في التفوق على قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بالجائزة خلال شهر أكتوبر وهم بيدرو نيتو ومبويمو ودوجلاس لويز وكريستيان روميرو وديكلان رايس.

ونجح محمد صلاح في التتويج بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للمرة الخامسة بتاريخه، بعد أن سبق وفاز بها في أشهر نوفمبر 2017، فبراير 2018، مارس 2018، أكتوبر 2021.

وخاض محمد صلاح مع نادي ليفربول 11 مباراة استطاع خلالها صناعة 11 فرصة محققة في الدوري الإنجليزي بالإضافة الى 8 أهداف وصناعة 4 آخرين.

ويعد محمد صلاح هداف فريق ليفربول في الموسم الحالي متفوقًا على جميع اللاعبين الذين يشاركون بصفة دائمة في الخط الأمامي للريدز.