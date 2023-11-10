«حماة الوطن»: توجيه نفقات حملة السيسي لفلسطين يؤكد على دعم مصر للشعب الشقيق

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 نوفمبر 2023 02:28 مساءً - أثنى النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بما أعلنته حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، من توجيه المبالغ المالية الخاصة بحملته الانتخابية دعما لأشقائنا في فلسطين، مؤكدا علي أن هذا التوجه ينم علي حرص المرشح الرئاسي علي دعم القضية الفلسطينية حيث إنها تمثل قضية مصر والمصريين والعرب وباعتبار أن غزة هي إحدى نقاط الأمن القومي المصري.

وأشاد على ما تقوم به القيادة السياسية من جهود حثيثة بالتعاون مع كل دول العالم وصناع السلام من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية والعودة إلى مائدة الحوار وهو الطريق الوحيد لحل هذه الأزمة.

وشدد نصير علي أن ما يقوم به الشعب الفلسطيني من تضحيات بصفة عامة ومقاومته الاحتلال الصهيوني ومجازرة الوحشية والهمجية بصفة خاصة يؤكد علي أحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، جموع الشعب المصري بالاصطفاف خلف قيادتهم في هذه الظروف العصبية التي تمر بها منطقتنا العربية.