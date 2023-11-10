المرشح الرئاسي عبدالسند يمامه في أول مؤتمراته بالدقهلية: غزة في قلب الوفد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 نوفمبر 2023 03:32 مساءً - تزامنا مع إعلان الهيئة العليا المصرية للإنتخابات، ببدء فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين على مقعد رئيس الجمهورية، بدأ المرشحين فى انطلاق حملاتهم الدعائية، ويعقد المرشح الرئاسى الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أولى مؤتمراته الانتخابية، اليوم الجمعة، بقرية ميت فارس التابعة لمركز بنى عبيد، فى محافظة الدقهلية.

وقال المستشار طارق عبد العزيز، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ، إن الحزب سيدشن حملته الانتخابية من محافظة الدقهلية، تحت شعار غزة في قلب الوفد، وذلك تماشيًا مع الظروف التى تمر بها المنطقة العربية.

وأضاف عبد العزيز، أن الحزب قرر أن تكون مؤتمراته متلاحمة مع قضايا الأمة، وسيتم عقد المؤتمر فى اليوم السابق للقمة العربية التى ستقام فى الرياض، وسيتضمن عرض فيلم تسجيلى عن المجازر التى تحدث فى غزة.

وكان قد صرح الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسى خلال لقاء تليفزيونى: إن مصر في مرتبة متأخرة اقتصاديا بين الدول لذلك برنامجي الإنتخابي يعالج المشاكل الإقتصادية، من خلال متخصصين وفديين وغير وفديين، ويعتمد على كثير من التفاصيل والتي جميعها بمثابة حلول للمشاكل التي يعاني منها المواطن.

وأضاف يمامة خلال تصريحاته، أنه حال فوزه بالانتخابات الرئاسية سيغير السياسات والرجال من خلال تشكيل حكومى كامل، كما سيتوقف نهائيا عن الإقتراض ويوقف العمل مع صندوق النقد الدولى نهائيا، موضحا أن مصر قادرة على تحمل هذه القرارات سياسيا من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية.