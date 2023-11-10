عاجل - "القضية الفلسطينية والتهجير".. أبرز تصريحات الرئيس السيسي وأمير قطر (فلسطين اليوم)

أحمد جودة - القاهرة - "القضية الفلسطينية والتهجير".. أبرز تصريحات الرئيس السيسي وأمير قطر (فلسطين اليوم)

"القضية الفلسطينية والتهجير".. أبرز تصريحات الرئيس السيسي وأمير قطر (فلسطين اليوم).. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الذي يقوم بزيارة لمصر.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي وأمير قطر

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، أبرز ما جاء من تصريحات خلال لقاء الرئيس السيسي وأمير قطر، وجاءت كالتالي:

عقد الرئيس جلسة مباحثات مع الشيخ تميم بن حمد.

شهدت الإشادة بالتطور المستمر في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين

اتفق الزعيمان على مواصلة تفعيل مختلف أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات بين البلدين.

ناقش اللقاء ناقش التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وما يرتبط به من تحديات إقليمية تدفع بالمنطقة في اتجاهات خطيرة وغير محسوبة.

بحث الزعيمان أفضل السبل لحماية المدنيين الأبرياء في غزة ووقف نزيف الدم.

"القضية الفلسطينية والتهجير".. أبرز تصريحات الرئيس السيسي وأمير قطر (فلسطين اليوم)