نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة النقل تكشف تفاصيل نظام التسجيل المسبق للشاحنات بمحطة تحيا مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة النقل، بيانا بشأن نظام التسجيل المسبق للشاحنات داخل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.

وقالت الوزارة، في بيان الجمعة، إن نظام التسجيل المسبق للشاحنات هو أحد أهم المميزات التي تفردت بها محطة تحيا مصر متعدد الأغراض بميناء الإسكندرية، وساهم في تقليل زمن انتظار الحاويات داخل المحطة نظرًا لأن وقت الشاحنة أصبح لا يتعدى 25 دقيقة داخل المحطة وهو رقم قياسي لم تصل إليه اي محطة أخرى في مصر.

ويأتي ذلك في ظل مواصلة مصر استكمال مسيرة البناء، والتنمية، عبر إقامة المشروعات القومية، العملاقة، وفي إطار تطوير كافة الموانئ المصرية، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات.

وتعتبر محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، بميناء الإسكندرية، والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي يونيو الماضي، أحد أهم مشروعات النقل البحري في مصر، كمشروع اقتصادي عملاق، يرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، ويساهم في وضع مصر في مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمي.

واستطاعت محطة تحيا مصر التغلب على أكبر التحديات، وهي التكدس، حيث يأتي نظام التسجيل المسبق للشاحنات ضمن أحد أهم المميزات التي تفردت بها المحطة عن غيرها.

وساهم ذلك في تقليل زمن انتظار الحاويات، عن طريق التسجيل المسبق للشاحنة، قبل وصولها المحطة، ليكون سائق الشاحنة المقرر وصولها – بعد التواصل بينه وبين نظام الإدارة بالمحطة على علم بموعد وصوله، ومكان تفريغ الشاحنة، وأيضًا موعد المغادرة.

وأصبح وقت الشاحنة داخل المحطة لا يتعدى 25 دقيقة، وهذا رقم قياسي لم تصل إليه أي محطة من قبل في مصر، وفي حوض البحر المتوسط مما يؤدي بدورة لزيادة أحجام التداول، وبالتالي إيرادات المحطة، وتم تسجيل أكثر من 7 آلاف شاحنة حتى الآن على النظام.